الأوراق المطلوبة لقرض «مستورة» للسيدات من بنك ناصر: يصل لـ30 ألف جنيه

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي، عدة خدمات وتسهيلات لدعم المرأة المصرية، مثل توفير وجبات جاهزة ونصف جاهزة، وتوفير معاونات منزل، ووحدات لغسيل المفروشات، كما تعمل على توفير مشروعات صناعية لهن، ومساعدات مالية ومشروعات أسر منتجة، ومعاش ضماني.

بنك ناصر قدم قروضا بقيمة 14 مليار جنيه

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير صادر عنها، أن بنك ناصر الاجتماعي، قدم قروضا لأكثر من 291 ألف شخص بقيمة 14 مليار جنيه، استحوذت النساء على النسبة الأكبر منها وخاصة القرض متناهي الصغر.

وأوضحت التضامن، أن بنك ناصر، يستهدف السيدات من خلال قروض «مستورة» لتحسين أوضاعهن الاقتصادية، من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر .

وأوضح بنك ناصر الاجتماعي، أن قرض مستورة يجري تمويله بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، وجرى تخصيص 250 مليون جنيه، وأشار إلى أنه جرى تقديم أكثر من 20 ألف قرض للسيدات، بقيمة تخطت 335 مليون جنيه، ما بين مشروعات تجارية وإنتاج حيواني ومشروعات خدمية صناعية وتجارية ومنزلية.

خطوات الحصول على قرض مستورة

وأكد بنك ناصر الاجتماعي، أن خطوات الحصول على قرض مستورة الذي تترواح قيمته بين 4 آلاف إلى 30 ألف جنيه، تتمثل فيما يلي:

- الذهاب إلى أقرب فرع لبنك ناصر الاجتماعي، وتقديم المستندات التالية:

- تقدم السيدة صورة بطاقة الرقم القومي «سارية».

- تقديم الرقم التأميني للمقترضة.

- طلب الحصول على القرض.

- بحث اجتماعي بمعرفة لجنة الزكاة أو الشؤون الاجتماعية.

- إيصال مرافق حديث.

قيمة التمويل والشروط

- تترواح قيمه قرض مستورة بين 4 آلاف إلى 30 ألف جنيه.

- يشترط أن تكون العميلة الراغبة في الحصول على القرض مصرية الجنسية.

- السن لا يقل عن 21 عاما، ولا يتجاوز 60 عاما عند المنح.

- تشترط السمعة الحسنة عن طريق الاستعلام الميداني.

- تقديم عروض أسعار بمستلزمات المشروع.