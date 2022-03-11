الأوراق المطلوبة لقرض مستورة لدعم السيدات.. و5 شروط للحصول عليه

تبحث الكثير من السيدات خلال الدقائق القليلة الماضية عن الأوراق المطلوبة لقرض مستورة الذي يقدمه بنك ناصر الاجتماعي كبرنامج للتمويل متناهي الصغر للمرأة، والذي يستهدف المرأة التي لديها معاش ضماني أو معاش «تكافل وكرامة» أو مستحقة للنفقة أو مسجلة في معاش «تكافل وكرامة» ولم تحصل عليه لعدم استيفائها لشروطه أو المرأة القادرة على العمل وليس لها مصدر دخل ثابت أو ذات الدخل البسيط، إضافة إلى أبناء المرأة مستحقة الدعم.

الأوراق المطلوبة لقرض مستورة

ووفقا لناصر الاجتماعي، المستندات والأوراق المطلوبة لقرض مستورة جاءت كالتالي:

1- تقديم طلب الحصول على القرض.

2- تقديم صورة بطاقه الرقم القومي سارية.

3- تقديم بحث اجتماعي بمعرفة لجنة الزكاة التابعة للفرع.

4- في حالة وجود بحث من الشؤون الاجتماعية يتم مراجعته من اللجنة.

5- بيان بالمعاش إن وجد.

6- إيصال مرافق حديث وفي حاله عدم توافره يكتفي بالبحث الاجتماعي موضح به محل الإقامة.

7- استعلام ميداني عن العميلة بمعرفه اللجنة دراسة المشروع.

8- تقديم ما يفيد شراء مستلزمات للمشروع.

9- بحث اجتماعي لأبناء المرأة مستحقة الدعم إن وجد.

تفاصيل قرض مستورة

ويقدم قرض مستورة للسيدات وهو قرض حسن بدون فوائد وبمصاريف إدارية 7%، من 4 آلاف حتى 20 ألف بضمانة لجنة الزكاة التابع لها فرع البنك.

شروط الحصول على قرض مستورة

ووضع البنك اشتراطات يجب توافرها في السيدة المتقدمة للحصول على القرض وجاءت على النحو التالي:

- يجب تقديم عروض الأسعار بالنسبة للمشروعات اتي تتطلب شراء أجهزة من قبل العميلة والتأكد من سلامتها من لجنه الزكاة.

- يفضل من لها خبرة سابقة في المشروع المقدم مدعما برأي اللجنة إن وجدت.

- يجب أن تتمتع بسمعة حسنة وذلك عن طريق عمل الاستعلام الميداني.

- يجب أن تكون الحاصلة على القرض مصرية الجنسية.

- يجب ألا يقل السن عن 21 عاما ولا يزيد على 60 عاما عند منح القرض.