بنك ناصر: تكريم أصحاب مشروعات «مستورة» في افتتاح فرع طيبة بالأقصر

أكد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر والعضو المنتدب للبنك، أن الدولة اتجهت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى نحو التوسع فى تنمية الصعيد، وتوفير الخدمات بالمحافظات المختلفة، فى جميع القطاعات والمجالات، كما تم توسيع نطـاق إجـراءات الحمايــة الاجتماعيــة والتركيز على المبادرات المعنية بالفئات الأكثر احتياجا.

افتتاح فرع بنك ناصر بمدينة طيبة الجديدة لخدمة أهالى الصعيد

وأضاف عشماوى، أن البنك حرص علي افتتاح فرع له في مدينة طيبة الجديدة لخدمة أهالى الصعيد، مؤكدا أن محافظ الأقصر له جهود مميزة ساهمت بفاعلية في الارتقاء والنهوض بالمحافظة.

و كرم عشماوى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وذلك ضمن زيارة البنك للمحافظة بمناسبة افتتاح فرع طيبة الجديد وذلك تقديرًا لدوره الهام الذى حققته في العمل نحو تحقيق رؤى التنمية المستدامة والنهوض بالمحافظة .

و لفت إلى أنه تماشياً مع سياسة البنك في تحفيز كوادر العاملين داخل البنك، لذلك تم توزيع شهادات التقدير للمكرمين من الزملاء لأدائهم المتميّز خلال الفترة الماضية، ومثابرتهم في إنجاز المهام التي يقومون بها بكفاءة وإخلاص، ومساهمتهم في تكامل فريق عمل إدارتهم بما يصب في تحقيق أهداف البنك.

وشدد نائب رئيس مجلس ادارة بنك ناصر، على اهتمام البنك بتكريم الزملاء المتميزين الذين يحرصون على أداء أعمالهم بجدية واخلاص كما يحرصون على ارتفاع جودة الأداء الوظيفي وتطوير مهاراتهم ومؤهلاتهم وانضباطهم في العمل.

تقديم جميع أنواع الدعم للراغبات في إقامة مشروعات صغيرة

وعلي هامش المؤتمر قام البنك أيضا بتكريم السيدات أصحاب مشروعات «مستورة»، من أصحاب قصص النجاح في المحافظة ، مؤكدا على تقديم جميع أنواع الدعم للفتيات والسيدات الراغبات في إقامة مشروعات صغيرة سواء خدمات تمويلية او تدريبية وتسويقية بهدف تشجيعهم على الدخول في ريادة الأعمال وإنشاء مشروعات خاصة.

تحسين جودة الحياة والعمل على التمكين الاقتصادي

ويساهم البنك في تحسين جودة الحياة والعمل على التمكين الاقتصادي للمرأة حيث يعمل البنك على تشغيل القادرين على العمل ودفعهم للانتقال من الحماية إلى الإنتاج هذا بالإضافة الي تكريم كبار عملاء فرع الاقصر و منح مكافئه أداء لأفضل 5 عاملين بمستشفي شفا الاورمان تحفيزا لهم على ما بذلوه من العطاء للمرضى ليكونوا قدوة لزملائهم.