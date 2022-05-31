دفن جثمان شاب بالإسماعيلية انتحر بسبب توريطه في قضية سرقة

شيع الآلاف من أهالي مركز ومدينة القصاصين في محافظة الإسماعيلية في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء جثمان الشاب أحمد الصياد والذي انتحر أمس.

وأمرت النيابة العامة بدفن الجثمان وتسليمه إلى ذويه عقب انتهاء معاينة الطبيب الشرعي له، ومعرفة سبب الوفاة وكتابة تقرير الصفة التشريحية له.

وشهدت جنازة الشاب تواجد العديد من أهالي قرية الهوانية والعزب المجاورة لها لتشييع الجثمان وسط حالة من الحزن من الأهالي لفقدان الشاب.

الجيران: مر بأزمة نفسية منذ أشهر

وقال محمد إبراهيم، أحد جيران الأسرة في إحدي العزب التابعة لقرية الشروق في مركز ومدينة القصاصين إن الشاب منذ عدة أشهر شوهد وعليه آثار اعتداء على الوجه.

وأضاف أن الشاب علل الإصابات بتعرضه لحادث، خاصة وأنه يعمل على سيارة والده في نقل البضائع بعد انتهاء وقت دراسته الجامعية، إلا انهم فوجئوا بواقعة السرقة وانتشار الفيديوهات.

وأشار الجيران إلى أن الشاب لم يصدر منه أي فعل طوال حياته في مدينة القصاصين يشير إلى قيامه بالسرقة أو افتعال أي مشاكل مع الجيران، مؤكدًا أنه كان مثالًا للاحترام، وارتبط بعلاقات طيبة مع الجميع، وكان دائم المساعدة لجيرانه في كافة المناسبات.

الأسرة: انتحر بسبب توريطه في سرقة لم يرتكبها

وقال مصطفى الصياد، والد الشاب المتوفى إن نجله يدرس بالسنة النهائية في كلية التجارة ويعمل علي سيارة تمتلكها الأسرة في نقل البضائع، وطلب منه أحد الأشخاص نقل بضاعة من محافظة مجاورة.

وأضاف أن أحد الأشخاص ورطه في واقعة سرقة لم يرتكبها، مشيرًا إلى أنه خلال نقل البضائع اكتشف أنه جرى سرقتها، فقرر الوقوف ومواجهة مالكها بأنه ليس على دراية بأي شئ، وأنه مجرد سائق قائلاً: «ابني لو سرق كان جري، لكنه وقف وواجه مالك البضائع».

واعتدى أهالي القرية على الشاب بالضرب والتقطو له عدة صور نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، تسببت في دخوله في أزمة نفسية حادة خرج منها بعد 5 أشهر من الحادث.

وتسبب إعادة ظهور وانتشار الفيديوهات مرة أخرى في محيط قريته في إعادة الحالة السيئة له، ما تسبب في تفكيره في الانتحار للتخلص من حياته، ونظرات الجيران له رغم تعرضه للظلم.