ورطوه في سرقة لم يرتكبها.. قصة انتحار شاب بالإسماعيلية بسبب مقطع فيديو

علي مدار الساعات الماضية انتشرت صور الشاب أحمد الصياد على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد خبر وفاته «منتحرًا» في الطابق الثاني من منزله في مدينة القصاصين.

أسرة الضحية: مات من القهر

واتهمت أسرة الضحية عدد من الأشخاص بنشر صور وفيديوهات للمجني عليه تسببت في تعرضه لأزمات نفسية على مدار الأشهر الماضية، إلا أنه نجح في تجاوزها ومع إعادة ظهورها مرة أخرى قرر الانتحار.

وقال مصطفي الصياد والد الشاب المتوفى، إن نجله يدرس بالسنة النهائية في كلية التجارة ويعمل علي سيارة تمتلكها الأسرة في نقل البضائع، وطلب منه أحد الأشخاص نقل بضاعة من محافظة مجاورة.

وتابع والد الشاب: «خلال عملية النقل فوجئ أن البضاعة جرى سرقتها، فقرر الوقوف ومواجهة مالكها بأنه ليس على دراية بأي شئ وأنه مجرد سائق، وأن باقي الأطراف فروا من مكان الواقعة»، واعتدى أهالي القرية على الشاب بالضرب، والتقطو له عدة صور نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسببت في دخوله في أزمة نفسية حادة خرج منها بعد 5 أشهر من الحادث.

وأشار إلى أن إعادة ظهور وانتشار الفيديوهات مرة أخرى في محيط قريته تسببت في إعادة الحالة السيئة له مما دفعه للتفكير في الانتحار للتخلص من حياته، ونظرات الجيران له رغم تعرضه للظلم.

التحفظ على الجثمان

واتهم والد الشاب 4 أشخاص ورطوه في واقعة السرقة قبل عدة أشهر، وشخص آخر ساعد في نشر الفيديوهات الخاصة بنجله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وأمرت النيابة العامة بالإسماعيلية التحفظ على الجثمان وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان، وكتابة تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وفتح تحقيق في الواقعة.