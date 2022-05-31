«الرقابة الصحية»: سحب الاعتماد من المنشآت الطبية غير الملتزمة بالمعايير

قال الدكتور إسلام أبو يوسف نائب رئيس الاعتماد والرقابة الصحية، إنّ القانون يلزم المنشأة الطبية بأن تتقدم للاعتماد خلال أول 3 سنوات من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة، مشيرًا إلى أن الاعتماد يكون كل 3 سنوات، وما بين السنة الأولى والثالثة توجد رقابة للهيئة بنص القانون؛ لمتابعة مدى تطبيق المعايير والضوابط بالمنشآت الصحية المعتمدة.

وأضاف إسلام، في حوار مع الأعلاميتين آية جمال الدين، وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على قناة «dmc»، أنّ الهيئة تسعى لأن يكون تجديد الاعتماد راجعا للتطوير ليس فقط المحافظة على المعايير المطلوبة، بحيث يكون الاعتماد الثاني أفضل من الأول والثالث أفضل من الثاني وهكذا، مشيرًا إلى أنّ عدم التزام المنشأة بالمعايير والضوابط في أثناء الاعتماد الثاني يتم سحب الاعتماد، وهو ماحدث بالفعل في بعض المنشآت الطبية.

قواعد اتخاذ القرار في اعتماد المنشأة الطبية

وأوضح أن هناك ما يسمى بقواعد اتخاذ القرار في الاعتماد، فلابد للمنشأة الطبية اجتياز الحد الأدنى من الدرجات للحصول على الاعتماد لافتًا إلى أنّ كل معيار له درجة وكل فصل من فصول المعايير له درجة، وأن اجمالي عدد الدرجات هو ما يحدد احقية المنشاة الطبية في الاعتماد من عدمه.

وأشار إلى أنّ تقييم المنشأة يبدأ من تقييم قيادة المنشأة الطبية، وإدارة الموارد البشرية وإدارة المعلومات وإدارة المباني والتجهيزات والبنية التحتية ومكافحة العدوى، لافتًا إلى عدم اقتصار مهام الهيئة على اعتماد المنشات فقط، بل يمتد إلى تسجيل أعضاء المهن الطبية، وبالتالي متابعتهم ومتابعة أعمالهم.