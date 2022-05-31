التصريح بدفن جثة عجوز عثر عليه ميتا في منزله

أمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية بالتصريح بدفن جثة عجوز، عُثر عليها في حالة تحلل بعد وفاة صاحبها المقيم بمفرده في منزله بقرية الزهويين بمركز شبين القناطر، بعد وفاة زوجته، حيث تبين وفاته وعدم وجود أحد لاكتشاف الوفاة بعد مرور عدة أيام على الوفاة، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث.

العثور على جثة في منزل

كان أهالي قرية الزهويين دائرة مركز شرطة شبين القناطر، عثروا على جثة عجوز في حالة تحلل تام بعد 7 أيام من وفاته في المنزل لإقامته بمفرده فى المنزل بعد وفاة زوجته، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها العام، وتولت النيابة التحقيق فأمرت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.

تفاصيل بلاغ العثور على الجثة

وتلقت مديرية امن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد تلقيه بلاغ من الأهالي بعثورهم على جثة شخص يدعى «ح م ح» 63 سنه، وعثر عليه جثة متحللة في منزله.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبيّن من الفحص أن المتوفى يقيم بمفردة في المنزل بعد وفاة زوجته منذ فترة كبيرة، وأولاده يقيمون في أماكن بعيدة عنه، ويعيش في المنزل بمفرده، والجيران اكتشفوا وفاته بعد خروج الرائحة من المنزل، ففتحوا المنزل وعثروا على الجثة متحللة تمامًا.

وتبين أنه لم يخرج من المنزل منذ 7 أيام تقريبًا، وجرى نقل الجثة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة انتداب الطبيب الشرعي لفحص الجثة لمعرفة سبب الوفاة وسؤال أهليته والجيران.