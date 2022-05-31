مرسى علم تواجه الصيف بمهرجان فواكه للسائحين على الشواطئ

واجهت فنادق ومنتجعات مرسى علم السياحية فصل الصيف بمهرجان الفواكه على الشواطئ، بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية تزامنا مع انتعاش حركة السياحة الخارجية، وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها منذ جائحة كورونا، ووصلت إلى أكثر من 70%.

مهرجان الفواكه على الشواطئ بمشاركة السائحين

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، والمنظم لفعاليات مهرجان الفواكه على الشواطئ أن الفنادق والمنتجعات السياحية تحرص دائمًا على خلق جو ترفيهي لجذب نزلاء السياحة، وفكرة المهرجان يجري تنظيمها بصفة أسبوعية على الشواطئ المفتوحة بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، من سويسرا والتشكيك وبولندا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، ولأول مرة السياحة السلوفاكية.

ولفت «عثمان»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن مثل هذه المهرجانات تأتي كنوع من الترويج السياحي والتسويق لشواطئ مرسى علم، إذ تلقى قبولًا وإعجابًا من السائحين الذين يحرصون على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يساهم في تنشيط السياحة، وعمل جذب سياحي لمدينة مرسى علم.

كميات كبيرة من الفواكه والعصائر الفريش في المهرجان

وكشف أحمد صالح شيف عمومي بأحد المنتجعات السياحية بمرسي علم، أن مهرجان الفواكه استخدم كميات كبيرة من الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية لجسم الإنسان لتغذية وترطيب الجسم في فصل الصيف.

ولفت في حديثه لـ«الوطن»، إلى أنه جرى استخدام كميات كبيرة من الفواكه الفريش والبطيخ والكانتلوب والعنب والخوخ، وجرى صنع عصائر طازجة و«تورتة» الفواكه، الأمر الذي لاقى قبولًا وإعجابًا من السائحين الذين تناولوا الفواكه على الشواطئ المفتوحة على أنغام الموسيقى وسط تفاعل جميع السائحين.