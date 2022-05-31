رئيس الاتحاد الأفريقي: العقوبات على البنوك الروسية تعطل سداد مشترياتنا

قال رئيس الاتحاد الأفريقي، اليوم الثلاثاء، أنّ العقوبات على البنوك الروسية تعطل سداد مشترياتنا، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

العقوبات المشددة على موسكو

وفي وقت سابق، اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على حظر معظم واردات النفط الروسية من الكتلة بحلول نهاية العام في إطار عقوبات جديدة على موسكو، ووضعت في قمة مركزة بشأن مساعدة أوكرانيا في حزمة تأخرت طويلا من الدعم المالي الجديد.

يشمل الحظر النفط الروسي الذي يتم جلبه عن طريق البحر، ما يسمح بإعفاء مؤقت للواردات التي يتم تسليمها عبر خط الأنابيب، وهي خطوة كانت حاسمة لجلب المجر غير الساحلية إلى القرار الذي يتطلب إجماعًا.

ميشيل: الاتفاقية تغطي أكثر من ثلثي واردات النفط من روسيا

وقال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، إن الاتفاقية تغطي أكثر من ثلثي واردات النفط من روسيا.

وأكدت أورسولا فون دير لاين، رئيسة الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، أنّ الخطوة العقابية ستخفض فعليًا حوالي 90% من واردات النفط من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام.