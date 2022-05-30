المستشار الألماني: أوروبا ستصل إلى حل بشأن حظر النفط الروسي

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إنه على ثقة كبيرة بأن يتم التوصل إلى حل بخصوص أزمة قيام الاتحاد الأوروبي بحظر النفط الروسي، سواء في الوقت الحالي أو على المدى البعيد، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

الحرب الروسية وحّدت أوروبا

وأضاف المستشار الألماني، على هامش مشاركته في القمة الأوروبية المنعقدة، اليوم الاثنين، وتستمر على مدار يومين، أن الحرب الروسية في أوكرانيا عملت على وحدة أوروبا.

ولم يتحدث «شولتس» بخصوص أي تفاصيل خاصة بالتسوية المحتملة، وخاصة فيما يتعلق بانقسام دول الاتحاد الأوروبي حول الموقف من روسيا، لكنه علق في الوقت نفسه قائلاً إن قوة ومتانة الاتحاد الأوروبي تكمن في الوصول إلى حل للمشكلات معًا، مضيفًا أنه لدية القناعة التامة بأنه يمكن مواصلة النقاش بين دول الاتحاد الأوروبي للوصول إلى حل بشأن القضايا محل الخلاف.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الثالث على التوالي، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الـ24 من فبراير الماضي، قيام بلاده بشن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبَل القوات الأوكرانية، بحسب تصريحات الجانب الروسي.

وصرّح الرئيس الروسي بأن العملية العسكرية في أوكرانيا ستنتهي بمجرد الانتهاء من تحقيق أهدافها، التي شملت أيضًا وقف تمدد حلف شمال الأطلسي «الناتو» بالقرب من حدوده، وكذلك منع عسكرة أوكرانيا من قبَل عدة دول غربية، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

عقوبات غربية

وفرضت دول الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات الاقتصادية والسياسية على روسيا، بسبب حربها على جاراتها الأوكرانية، وهو ما ردت عليه موسكو بالمثل، وكان من أبرز العقوبات الروسية المعلنة هو المرسوم الذي أصدره الرئيس الروسي في أبريل الماضي، الذي يقضي بأن يتم سداد جميع مستحقات الغاز الروسية باستخدام العملة الوطنية المحلية الروبل.