اليوم الأخير لامتحانات الابتدائية الأزهرية بالإسكندرية.. لا توجد شكاوى
كتب:
كيرلس مجدى
05:22 م | الثلاثاء 31 مايو 2022
متابعة امتحانات الشهادة الابتدائية في أزهرية الإسكندرية
اختتم طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، امتحاناتهم للعام الدراسي 2021/ 2022، بأداء الامتحان في اللغة الإنجليزية، بينما أدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحانات في مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية، وسارت أعمال الامتحانات دون أي مشاكل أو عقبات من حيث الورقة الامتحانية.
رئيس أزهرية الإسكندرية يتفقد لجان امتحانات الابتدائية
وتفقد الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في عدد من المعاهد بمنطقة العجمي، تتضمن فتيات القويري، وبنين القويري، وبنين الورديان، للاطمئنان على مستوى الامتحانات، وانتظام لجان الامتحان، والتأكيد على الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، ورافقه عبدالسميع أحمد، موجه عام اللغة الإنجليزية، والقائم بعمل مدير التعليم النموذجي، ومحمد سعد، مسئول الأمن.
أزهرية إسكندرية: مطابقة امتحانات الابتدائية بالمناهج
وخلال تفقد لجان الامتحانات، وأكد على توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، ومنع الغش بكل الطرق، وشدد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان سواء مع الطلاب أو أي من المشاركين في أعمال اللجان، واطمأن على مستوى الامتحانات، ومطابقتها للمناهج المقررة، وعدم وجود شكوى للطلاب منها، موجهًا بالحرص على خروج الامتحانات بصورة مشرفة.
متابعة مركز امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية
يأتي ذلك بعدما تفقد «هاشم» مركز امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية؛ للاطمئنان على سير العمل، ورافقه الدكتورة آمال الفقي، ومصطفي البهي مدير التعليم الابتدائي، و إسماعيل العوامي القائم بأعمال مدير الامتحانات، و عائشة غنيم موجه عام العلوم الشرعية، و جمال فايز رئيس مركز التصحيح و عبده عبداللطيف مساعد رئيس الكنترول.
وتم خلال المتابعة التنبيه علي الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالتعليمات والقوانين المنظمة لأعمال التصحيح، والتوقيع ثلاثيًا، ومراعاة الدقة والشفافية في كافة أعمال التصحيح والمراجعة والرصد.