اليوم الأخير لامتحانات الابتدائية الأزهرية بالإسكندرية.. لا توجد شكاوى

اختتم طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، امتحاناتهم للعام الدراسي 2021/ 2022، بأداء الامتحان في اللغة الإنجليزية، بينما أدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحانات في مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية، وسارت أعمال الامتحانات دون أي مشاكل أو عقبات من حيث الورقة الامتحانية.

رئيس أزهرية الإسكندرية يتفقد لجان امتحانات الابتدائية

وتفقد الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في عدد من المعاهد بمنطقة العجمي، تتضمن فتيات القويري، وبنين القويري، وبنين الورديان، للاطمئنان على مستوى الامتحانات، وانتظام لجان الامتحان، والتأكيد على الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، ورافقه عبدالسميع أحمد، موجه عام اللغة الإنجليزية، والقائم بعمل مدير التعليم النموذجي، ومحمد سعد، مسئول الأمن.

أزهرية إسكندرية: مطابقة امتحانات الابتدائية بالمناهج

وخلال تفقد لجان الامتحانات، وأكد على توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، ومنع الغش بكل الطرق، وشدد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان سواء مع الطلاب أو أي من المشاركين في أعمال اللجان، واطمأن على مستوى الامتحانات، ومطابقتها للمناهج المقررة، وعدم وجود شكوى للطلاب منها، موجهًا بالحرص على خروج الامتحانات بصورة مشرفة.

متابعة مركز امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

يأتي ذلك بعدما تفقد «هاشم» مركز امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية؛ للاطمئنان على سير العمل، ورافقه الدكتورة آمال الفقي، ومصطفي البهي مدير التعليم الابتدائي، و إسماعيل العوامي القائم بأعمال مدير الامتحانات، و عائشة غنيم موجه عام العلوم الشرعية، و جمال فايز رئيس مركز التصحيح و عبده عبداللطيف مساعد رئيس الكنترول.

وتم خلال المتابعة التنبيه علي الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالتعليمات والقوانين المنظمة لأعمال التصحيح، والتوقيع ثلاثيًا، ومراعاة الدقة والشفافية في كافة أعمال التصحيح والمراجعة والرصد.