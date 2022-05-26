مصرع شاب أثناء احتفاله بخطبته في الإسكندرية.. «طلقة طائشة» أنهت حياته

لقي شاب مصرعه بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية، مساء أمس الأربعاء، إثر إصابته بطلق خرطوش أثناء الاحتفال بخطوبته، ما ترتب عليه نقله إلى المستشفى في محاولة إسعافه، إلا أنه فارق الحياة سريعا، ما تسبب في تحويل الفرح إلى جنازة وحزن، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لإجراء التحقيقات.

تفاصيل مصرع عريس في خطوبته

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مامور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ من مستشفى مبرة العصافرة غرب، بوصول شاب في حالة حرجة مصاب بطلق خرطوش، وتوفى بعد نقله بدقائق متأثرا بإصابته.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى المستشفى المشار إليه، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة المدعو «مصطفى مجدي»، وشهرته «الأسباني»، 21 سنة، حلاق، إثر إصابته بطلق ناري.

خرطوش طائش سبب الوفاة

وبسؤال أسرته، أقرت أن المجني عليه كان يحتفل رفقة أقاربه وأصدقائه أمام كوافير بمنطقة أبو يوسف بدائرة قسم الشرطة، استعدادًا لاصطحاب عروسته للاحتفال بخطوبتهما.

وأكد أحد أفراد الأسرة أن إحدى طلقات الخرطوش التي أُطلقت ابتهاجا بحفل الخطوبة أصابت المجني عليه عن قرب، مما أدى إلى حدوث نزيف، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه توفي متأثرا بإصابته.

وتكثف قوات الشرطة جهودها لمعرفة ملابسات الحادث ومصدر إطلاق الخرطوش بالخطأ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، واخطرت النيابة التحقيقات.