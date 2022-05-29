«مسلم»: الإعلام يحتاج لجيل أكثر وعيا بقضايا المهنة ومتخصصين في التنمية المستدامة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن التنمية المستدامة قضية هامة لأنه لا يوجد مجتمع في العالم إلا ويتحدث عنها، موضحاً أن الإعلام ليس أحد محاور التنمية المستدامة فحسب، لكنه أحد أهم الأدوات والوسائل لتفصيل مفهوم التنمية وتوصيل هذا المفهوم لكل الناس.

جاء ذلك خلال كلمة «مسلم» اليوم في المؤتمر الدولي العلمي الـ27، بعنوان «تحديات الإعلام العربي في ضوء خطط التنمية المستدامة نحو رؤى مستقبلية للاصلاح والتطوير» بكلية الإعلام جامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هويدا مصطفى، عميدة الكلية.

مسلم: الاعلام يواجه تحديات عديدة أبرزها التكنولوجيا والوعى

وأضاف رئيس تحرير «الوطن» أن الإعلام يواجه تحديات عديدة منها تحديات تكنولوجية كثيرة، لافتاً إلى أن المؤتمر بدأ جلسته الأولى بالحديث عن الذكاء الاصطناعي ما يدل على أن كلية الإعلام تستوعب ما يجري في الإعلام سواء في مصر أو العالم حاليا.

وأكد أن التحدي الثاني هو الوعي، موضحاً أنه هناك عددا من الصحفيين والإعلاميين يغطي قضايا التنمية «لكن مش بيحطها تحت عنوان التنمية المستدامة»، مشدداً على أهمية وعي القائمين بتغطية هذه القضايا حتى يستطيعوا توصيل مفاهيم التنمية للناس، موضحاً أن الإعلام يؤدي دوره أيضاً في الإخبار والثقافة والترفيه.

تدريبات مكثفة للصحفيين حول التنمية بالتعاون مع كليات الإعلام والوزارات

ونوه «مسلم»، إلى أن هذه التحديات تحتاج إلى تدريبات مكثفة من خلال التواصل بين المؤسسات وكليات الإعلام والوزارات الأخرى لتوصيل هذه المفاهيم للقائم بالاتصال حتى يصل بها إلى المواطن.

ولفت «مسلم» إلى أنه بالنسبة للإعلام التنموي نحتاج إلى بذل مزيد من الجهد في هذا التخصص، خاصة أن الناس ضلت في طريقها للإعلام طوال سنوات كثيرة «لأن الصحفي أو الإعلامي مبقاش المهنة الأساسية له أن يوصل للناس الحقيقى أو الأخبار والإثارة خدتتا في الفترة من 2006 إلى 2016 إلى أن المذيع لا ينهي حلقته بملخص لقضية هامة بقدر ما يكون هدفه النشوة الإعلامية التي تحدث عنده عندما ينسحب الضيف أو يقوم ضيف بضرب آخر وهو كلام لا يتناسب مع الرسالة الإعلامية».

«مسلم»: الإعلام يحتاج لمتخصصين في التنمية المستدامة

وأكد رئيس تحرير جريدة الوطن، أن الأمور حاليا تحتاج إلى جيل أكثر وعيا بقضايا ومفردات المهنة، وقال: «محتاجين صحفيين في التنمية المستدامة ومدركين لكافة أبعادها».

ودعا «مسلم»، كلية الإعلام أن تعمل أكثر على التأهيل وتنمية الوعي، من خلال نقل إنجازات حقيقية، وقال «غير مسموح بنقل إنجازات غير حقيقية، ووعي زائف»، مؤكداً أنه طالما يوجد إنجازات فلا بد من نقلها لمنح الناس أمل في المستقبل، مشيراً إلى أهمية تنظيم مؤتمرات بخصوص الإعلام التنموي او ندوات أو أبحاث لدورها في تشكيل الوعي وتغيير مفاهيم الفوضى.

وفي نهاية المؤتمر الدولي العلمي الـ27، كرمت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام، الدكتور محمود مسلم بمنحه درع الكلية.