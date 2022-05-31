«الموسيقات العسكرية» تشارك في «مهرجان الطبول» وبطولة أفريقيا للبولينج

في إطار حرص القوات المسلحة على التواجد في كل المحافل الدولية التي تسهم في إثراء روح الفنون والإبداع، شاركت إدارة الموسيقات العسكرية في فاعليات افتتاح وختام مهرجان الطبول والفنون التراثية الدولي في دورته التاسعة والذي أقيم بجمهورية مصر العربية.

وقدمت الموسيقات العسكرية عدداً من العروض الفنية والمعزوفات المتميزة والذي تمتزج من خلالها ثقافات الشعوب من مختلف دول العالم، كما قدمت عدداً من المقتطفات الإبداعية التي تمثل تراثنا الثقافي والفني الراقي.

جدير بالذكر أنَّ المهرجان يمثل أحد الملتقيات الثقافية والموسيقية على الساحة العالمية، إذ شاركت فيه 43 فرقة متنوعة من مصر ومختلف دول العالم في حوار فني بديع يجمع كل ثقافات الشعوب بمشاركة الجمهور في معزوفة كونية وحوار الطبول من أجل السلام، والذي أقيم بمسرح بئر يوسف بقلعة محمد على باشا في المدة من 21-28/5/2022 تحت رعاية وزارة الثقافة.

وفى سياق متصل شاركت الموسيقات العسكرية في مراسم افتتاح وختام البطولة الأفريقية الثانية لمنتخبات الرجال والسيدات للبولينج والتي أقيمت بجمهورية مصر العربية، إذ قدمت عدداً من العروض المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة والتي لاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور.

تأتى مشاركة الموسيقات العسكرية في تلك الفاعليات تعبيراً عن المستوى الفني الراقي والمتميز وتأكيداً على أهمية الإبداعات الفنية ومدى قدرتها على تقارب وتآخى شعوب العالم.