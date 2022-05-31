فتح باب التقديم إلكترونيا لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي ببني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع وكيل وزارة التربية والتعليم، خطة عمل المديرية فيما يتعلق بالتقديم الإلكتروني للقبول بمرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2022/2023 بالمدارس الرسمية والرسمية المتميزة لغات، ومدارس التعليم الخاص «عربي ولغات»، والتي من المقرر أن تبدأ غدًا الأربعاء 1 يونية 2022 وتنتهي 30 من نفس الشهر.

روابط التقديم بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في بني سويف

و أوضح محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، أنه تقرر فتح التسجيل الإلكتروني للتقديم لرياض الأطفال بــ«المدارس الرسمية والرسمية المتميزة لغات»، من خلال الرابط https://bit.ly/3wEa9Gd

وبدء التسجيل الإلكتروني للتقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بمدارس التعليم الخاص «عربي ولغات» من خلال الرابط:

https://bit.ly/3ujXMxu

وبدأ التسجيل الإلكتروني للتقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في المدارس الرسمية من خلال رابط الوزارة: http://emis.gov.eg/

ضوابط القبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في بني سويف

وأشار وكيل الوزارة إلى مجموعة من المعايير والضوابط التي حددتها الوزارة لتنظيم عملية وإجراءات التقديم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، والتي من أهمها: ألا يقل السن عن 4 سنوات لرياض الأطفال، ولا يقل عن 6 سنوات ولا يصل إلى 9 سنوات للصف الأول، موضحًا أن عقب انتهاء فترة التسجيل الإلكتروني يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس الموقع الإلكتروني، وعقب الإعلان يقوم ولي الأمر بالتوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة «القبول النهائي» بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي، والتأكد من استيفائه.

وبالنسبة للطلاب الوافدين يقوم ولي الأمر بتقديم أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية، والتي تقوم بمراجعة المستندات ويتم إخطار المدارس ببيانات الطلاب الوافدين الذين جرى قبولهم على أن يقوم مديرو المدارس بتسجيل بيانات الطلاب إلكترونيًا على قاعدة البيانات المركزية.