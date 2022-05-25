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«بني سويف الجديدة» يوقع بروتوكولا لتوصيل الغاز الطبيعي لأحياء المدينة

كتب:

أيمن حمزة
10:18 ص | الأربعاء 25 مايو 2022
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

صرح المهندس خالد رجب، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، بأنّه جرى توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز المدينة وشركة الغاز والطاقة «طاقة غاز» لتوصيل الغاز الطبيعي للجيلين الرابع والخامس وامتداد مركز المدينة، مؤكدا أنّ ذلك يُعد نقلة كبيرة لزيادة التنمية بالمدينة، وزيادة عوامل جذب السكان إليها، وتقديم مزيد من الخدمات للسكان.

مشروعات قومية

وأشار المهندس خالد رجب، إلى أنّ ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومسؤولي الهيئة بضرورة الانتهاء من المشروعات القومية والبنية التحتية الخاصة بتلك المشروعات، لتشغيلها في أسرع وقت.

تركيب خدمة الغاز الطبيعي

ولفت رئيس الجهاز إلى أنّ من يرغب في تركيب خدمة الغاز الطبيعي بالأحياء المذكورة التوجه للمركز التكنولوجي بالجهاز لتقديم طلب تقديم الخدمة، وسداد الرسوم المقررة حتى يمكن للشركة البدء في أعمال توصيل الغاز.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.