نقيب معلمي بني سويف: 1700 معلم استفاد من القرض الحسن خلال شهر رمضان

قال مصطفى الديب نقيب المعلمين بمحافظة بني سويف، إن عدد المعلمين الذين استفادوا من القرض الحسن، الذي قررت النقابة صرفه لهم خلال شهر رمضان المبارك، بدون فوائد، وصل عددهم إلى 1700 معلم على مستوى المحافظ، في إطار الخدمات التي تقدمها النقابة لأبنائها المعلمين.

نقيب معلمين بني سويف: 7 آلاف معلم استفاد من البونات المجانية

وأشار نقيب المعلمين في بني سويف خلال تصريحات في بيان له إلى أن عدد المعلمين المحالين على المعاش الذين استفادوا خلال شهر رمضان من البونات المجانية التى قررت النقابة صرفها لهم وصل عددهم إلى 7 آلاف معلم بالمعاش، على مستوى المحافظة، لافتا إلى أن البونات تم توزيعها على فروع النقابة والتي وزعتها على المعلمين المحالين للمعاش.

نقابة معلمين بني سويف: 3 آلاف جنيه قرض حسن دون فوائد للمعلمين

وتابع مصطفى الديب نقيب المعلمين في بني سويف قائلاً إن القرض الحسن بمبلغ 3000 جنيه، بدون فوائد، استفاد منه 1700 معلم بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، من قبل النقابة على مستوى المحافظة، في السبع إدارات التعليمية.

وأوضح نقيب المعلمين أن هناك شروط يجب توافرها في المعلم الذي يستفيد من هذا القرض، منها أن لا يكون عليه اي أقساط للنقابة من قرض حسن، أو سلفة سابقه، مشيرا إلى أن النقابة أيضآ لم تنسى أصحاب المعاشات الذين قدموا الكثير ولايستفيدوا من القرض الحسن لأنه قانوناً لا يصلح الخصم من المعاشات، لذا قررت أن تقدم لهم خدمة بسيطة تعويض عما قدموه من خدمات، وهو صرف بون وقدرة مائتين جنيه للمعلم المحال على المعاش منحه لا ترد، خلال شهر رمضان،يتم صرفه من كازيون لشراء به أي سلع غذائية.