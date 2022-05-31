الاتحاد الأفريقي يحذر من نقص حاد في السلع بسبب حصار موانئ أوكرانيا

مخاوف عديدة تعيشها قارة أفريقيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية على الرغم من المسافات الشاسعة التي تفصل القارتين عن بعضهما.

وحذر رئيس الاتحاد الأفريقي، اليوم الثلاثاء، من نقص حاد في السلع وارتفاع الأسعار بسبب حصار موانئ أوكرانيا، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

تحذيرات من جفاف ومجاعة في أفريقيا

ويشار إلى أنّ كل القمح المباع في الصومال يتم استيراده تقريبًا من أوكرانيا وروسيا، اللتين أوقفتا الصادرات عبر البحر الأسود منذ أن شنت موسكو حربًا على جارتها في 24 فبراير الماضي.

من جهتها، حذرت الأمم المتحدة ما يقدر بنحو 13 مليون شخص كانوا يعانون من الجوع الشديد في منطقة القرن الأفريقي نتيجة للجفاف المستمر.