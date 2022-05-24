مبعوثة الاتحاد الأفريقي تشيد بمنشآت المدينة الشبابية بشرم الشيخ

أشادت مبعوثة الاتحاد الأفريقي للشباب شيدو كليوباترا مبيمبا، بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، وذلك عبر صفحاتها علي مواقع التواصل الاجتماعي، معربةً عن سعادتها بزيارة إحدى منشآت وزارة الشباب والرياضة، والتي تعد صرحًا للشباب المصري والأفريقي.

جولة تفقدية داخل المدينة

واصطحب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي مبعوثة الاتحاد الأفريقي للشباب شيدو كليوباترا مبيمبا، وعددا من رؤساء المؤسسات الأفريقية والعربية، في جولة تفقدية داخل مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أُقيم يناير الماضي.

وأكدت مبعوثة الاتحاد الأفريقي، ضرورة تمثيل الشباب على كل المستويات لدفع القيادة المشتركة بين الأجيال، في بناء قارة لا تترك أحداً يتخلف عن الركب، مشيرةً إلى أنهم جزءاً لا يتجزأ من التنمية المستدامة لقارة أفريقيا، وضرورة تكاتف الجميع من أجل النهضة الأفريقية الشاملة.

وتعد المدينة الشبابية واحدةً من أهم المشروعات الموجودة بشرم الشيخ، حيث تتكون من فندق وصالة مغطاة وملاعب إسكواش وملاعب كرة قدم وملاعب خماسية وقاعة للمؤتمرات، كما يوجد بالفندق أحدث حمام سباحة بمنطقة الشرق الأوسط ومزود بجهاز لتحدي الإعاقة.

خطة ترويج سياحي للاستفادة من المدينة الرياضية

وطالب المحافظ مجلس أمناء المدينة بوضع خطة ترويجية وسياحية واسعة المجال للاستفادة من إمكانات ومرافق المدينة الرياضية والشبابية، من خلال استضافة الوفود الرياضية والسياحية للاستفادة من الملاعب المتنوعة، وحمامات السباحة المتاحة بالمدينة، وكذلك الإقامة بالفندق المتميز الذي بعد أحد مرافق المدينة، ومجمع الصالات المغطاة الملحق بالمدينة الرياضية والشبابية.

وتقع المدينة الرياضية والشبابية بشرم الشيخ على مساحة 42 ألف متر مربع، وتتكون من فندق بطاقة 408 أسرّة و1361 غرفة، وصالة مغطاة وملاعب إسكواش وملاعب كرة قدم وملاعب خماسية وقاعة للمؤتمرات، كما يوجد بالفندق أحدث حمام سباحة بمنطقة الشرق الأوسط ومزود بجهاز لتحدي الإعاقة، وتبلغ التكلفة الإجمالية لعملية التطوير 200 مليون جنيه.