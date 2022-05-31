حالة الطقس غدا الأربعاء 1-6-2022 على مصر.. رياح نشطة واضطراب الملاحة

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث تشهد مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، طقس حار نهارا، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان عن توقعاتها بشأن حالة الطقس غدا، أنّ مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، تشهد خلال ساعات الليل طقس لطيف، يكون معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وبداية من غد الأربعاء تنكسر الحرارة نسبيًا.

وأضافت الأرصاد، فى بيان صادر عنها منذ قليل، أنّ طقس الغد سيشهد نشاط للرياح على مناطق الجمهورية كافة، كما يسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، غائم على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وبحسب الأرصاد، فإن حركة الموج في البحر المتوسط بين خفيفة لمعتدلة وارتفاع الموج من 1 وحتى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، أما البحر الأحمر فحركة الموج تكون بين معتدلة إلى مضطربة، ويكون ارتفاع الموج من 2.5 وحتى 3 أمتار، وأخيرا اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء الموافق 1 يونيو 2022 في مصر على النحو التالي:

القاهرة 34 21

الإسكندرية 29 21

وادي النطرون 34 20

طنطا 33 21

شبين الكوم 34 21

دمنهور 30 20

بلطيم 29 21

مطروح 27 20

السلوم 28 19

سيوة 35 19

بورسعيد 30 20

دمياط 29 21

الزقازيق 35 21

المنصورة 33 20

الإسماعيلية 35 19

السويس 35 20

العريش 30 19

رفح 29 19

رأس سدر 34 21

نخل 34 13

نويبع 36 23

طابا 34 22

كاترين 31 13

الطور 33 23

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 36 26

مرسى علم 37 25

الفيوم 35 23

بني سويف 35 22

المنيا 35 22

أسيوط 36 23

سوهاج 37 24

قنا 38 25

الأقصر 41 25

أسوان 41 26

إدفو 42 26

أبو سمبل 42 26

الوادي الجديد 40 26

شلاتين 36 26

أبو رماد 35 24

حلايب 32 28

رأس حدربة 31 26