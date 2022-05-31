الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة في محافظات البحر المتوسط (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ ارتفاع درجات الحرارة مستمر على مدار اليوم، وذروة الارتفاعات كانت أمس، حيث سجلت العظمى على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية، ويتوقع اليوم استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتنخفض عن أمس بمقدار يتراوح بين درجة ودرجتين، لافتةً إلى انكسار موجة ارتفاع درجات الحرارة من 3 إلى 4 درجات غدا.

حالة الطقس اليوم

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين الإعلامي محمد الشاذلي، وهدير أبو زيد، أنّ الأجواء في فترة النهار ستشهد زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس، وارتفاع طفيف في نسب الرطوبة، لتظل الأجواء في فترة النهار شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، وتتراوح الأجواء بين مائل للحرارة إلى حارة على السواحل الشمالية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ المحافظات المطلة على البحر المتوسط تشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة عن الأيام الماضية، وفي فترة الليل ومع غياب أشعة الشمس، ستظل الأجواء معتدلة على أغلب المناطق، حيث بدأنا نشعر بارتفاع في نسب الرطوبة خلال فترات الليل.

نشاط للرياح في المساء

ولفتت الدكتورة منار غانم، إلى أنّ اليوم سيشهد نشاط للرياح في فترة المساء مع ساعات المغرب، بسرعات تتراوح بين 30 كم و40 كم في الساعة، في القاهرة والوجه البحري، وبعض المناطق في شمال الصعيد والسواحل الشمالية، ما يساعد على الإحساس بالأجواء المعتدلة.