أمين حلف الناتو يتحدى بوتين: «فشلت في أوكرانيا وأصبحنا على حدودك»

تحدى الأمين العام لحلف الناتو «ينس ستولتنبرج»، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا فشله في تحقيق أهدافه من الحرب الروسية الأوكرانية، فيما تمكن الحلف من الوصول إلى الحدود الروسية بعد تقديم السويد وفنلندا طلبات للالتحاق بالحلف.

ستولتنبرج يعاير بوتين: أصبحنا على حدودك

وبحسب قناة «العربية»، قال ستولتنبرج للرئيس «بوتين»: «أخفقت وأصبحنا على حدودك»، في رسالة يبدو أنها معايرة للرئيس الروسي، كما اتهمه باستخدام القوة العسكرية لتحقيق أهدافه في أوكرانيا مثلما حدث في وقت سابق بالقرم وجروزني، على حد تعبيره.

وأضاف ستولتنبرج خلال كلمته أمام منتدى دافوس، أن الرئيس الروسي حطم السلام في أوروبا بعمليته العسكرية التي يشنها على أوكرانيا، والتي تسببت في تغيير كبير في الأمن الأوروبي والنظام العالمي، مشيرا إلى أن مهمة الحلف هي تقديم الدعم لكييف ومنع تصعيد الحرب، حسب وصفه.

الناتو يعترف بتسليح أوكرانيا منذ عدة سنوات

واعترف أمين حلف الناتو، بأنهم وبمساعدة حلفائهم وعلى رأسهم الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، قدموا مساعدات كبيرة إلى أوكرانيا خلال السنوات العديدة الماضية، عبر إمدادها بالمعدات وتدريب الجنود.

إلا أنه وبعد الحرب الروسية الأوكرانية، بدأ الحلف تكثيف دعمه عن طريق تقديم مليارات الدولارات والأسلحة والمعدات إلى كييف، لتتمكن من الدفاع عن نفسها وأرضها ضد الهجمات الروسية والتي بدأت في 24 فبراير الماضي، وفقا لتصريحات ستولتنبرج.

روسيا تتهم الغرب بتزويد كييف بأسلحة فتاكة

تأتي تصريحات أمين الحلف، تزامنا مع اتهامات وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، لدول الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات عسكرية فتاكة إلى كييف خوفا من هزيمتها على يد الجيش الروسي، بحسب شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية.

فيما نوه «ستولتنبرج»، إلى دور حلف شمال الأطلسي الرئيسي في حماية حلفائه ومنع تصعيد الحرب، والتي قد تؤدي إلى مزيد من الدمار والخسائر البشرية والمادية، موضحا أن استخبارات الحلف كان يتوفر لديها معلومات سابقة عن قيام موسكو بحربها في أوكرانيا قبل حدوث ذلك بعدة أشهر.