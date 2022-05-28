بوتين: موسكو تعول على حراس الحدود في حمايتها من استفزازات الناتو

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قوات حرس الحدود الروسية بمناسبة يومهم الوطني، مشيرا إلى أن إنجازات تلك القوات في الحفاظ على أمن واستقرار روسيا لازالت مستمرة منذ انتصارهم في الحرب الوطنية العظمى، التي استمرت منذ عام 1941-1945، ضد النازية الألمانية.

بوتين: حراس الحدود يحبطون الاستفزازات وأعمال التخريب بالحدود الأوكرانية

وبحسب وكالة «روسيا اليوم»، أشاد الرئيس الروسي في رسالة وجهها إلى قوات حرس الحدود، بمجهوداتهم في إحباط الاستفزازات وأعمال التخريب بالحدود المجاورة لأوكرانيا، وذلك خلال عملهم لاكتشاف الجماعات النازية الجديدة.

وخاطب الرئيس الروسي حراس الحدود، قائلا إن يومهم المهني ذلك هو ضمن أهم الرموز اللامعة لاستمرارية ووحدة التقاليد البطولية الحقيقية التي تميزت بها القوات المسلحة الروسية، مشيرا إلى أنه رمز لاحترام وتقدير الروسيين لهم، خلال أعمالهم البطولية على مر العصور التي ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على وحدة روسيا وأمنها، بحسب رسالته.

واستطرد الرئيس الروسي قصص بطولة حراس الحدود الروسية، مستشهدا بموقفهم خلال الحرب السوفيتية عام 1941، والذين استقبلوا أول معركة خلالها، منوها إلى أن بسالتهم وبطولاتهم كانتا سببا رئيسيا في هزيمة النازيين وتدمير العصابات القومية السرية.

بوتين يحث حراس الحدود على الاستمرار في مواجهة استفزازات الناتو

وبحسب الرئيس الروسي، بطولات قوات حرس الحدود أسهمت بشكل كبير أيضا خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة على أوكرانيا، ودورهم في القضاء على النازيين الجدد، فضلا عن مشاركتهم في تنظيم حركة مرور اللاجئين عبر الحدود الروسية، ومساعدة النساء والأطفال وكبار السن من الأوكران الفارين من الصراع المحتدم في بلادهم.

وأكد بوتين، أن روسيا تعول على تلك القوات بشدة خاصة في ظل ما تواجهه موسكو من تحديات واستفزازات الغرب، فضلا عن توسعات حلف شمال الأطلسي الناتو وزيادة قدراته العسكرية قرب الحدود الروسية.

واختتم الرئيس الروسي رسالته، مطالبا قوات حرس الحدود في يومهم التاريخي بالاستمرار في أداء مهامهم التي تهدف إلى ضمان الأمن الاقتصادي والحدودي للبلاد.