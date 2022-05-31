لافروف: روسيا سمحت للسفن الأوكرانية بمغادرة الموانئ

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنَّ روسيا سمحت للسفن الأوكرانية المحملة بالغذاء على مغادرة الموانئ، محملاً الدول الغربية المسئولة وأنها السبب في وضع عوائق أمام روسيا تؤثر على الأمن الغذائي.

ملفات إقليمية

وأضاف «لافروف» خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البحريني في الملامة منذ قليل، إنَّ الدول الغربية تتعاطي مع قرارات الأمم المتحدة بشكل نسبي، أي يختلف باختلاف الدول.

وتابع وزير الخارجية الروسي، أنَّ لقائه مع نطيره البحريني تضمن العديد من الملفات الدولية والإقليمية، كان أبرزها إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشدداً على أهمية احترام القرارات الدولية لحل القضية الفلسطينية.

وخرج الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، متهماً روسيا بالاسيتلاء محاصيل بلاده الزراعية، مشيراً إلى أن موسكو تسعي لبيع نصف مليون طن من الحبوب الأوكرانية، بحسب ما نقله التليفزيون الأوكراني الرسمي.

سفينة أوكرانية تغادر الموانئ

في الوقت نفسه أعلن المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، خروج أول سفينة من ميناء مدينة ماريوبول في أوكرانيا، يرافقها مدفعية أسطول البحر الأسود وزوارق دورية لمكافحة التخريب، على أن تسلم حمولتها في روستوف أون دون.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الرابع على التوالي، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قيام بلاده بشن عملية عسكرية خاصة ضد جاراته أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.

ولم يتمّ الإعلان عن وجود إطار زمني للعملية العسكرية، بحسب تصريحات سابقة لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، حتى خرج وأعلن الرئيس الروسي فلاديمبر بوتين أن العملية العسكرية في أوكرانيا سوف تتنهي بانتهاء الأهداف من العملية العسكرية، والتي يأتي من ضمن أهدافها منع تمديد نفوذ حلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود الروسية وخاصة في ظل إعلان أوكرانيا رغبتها في الانضمام إلى الحلف.