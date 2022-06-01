درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 1-6-2022 على مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، عن توقعاتها بشأن درجات الحرارة اليوم الأربعاء، على القاهرة وباقي المحافظات، منوهة لانكسارها نسبيًا بداية من اليوم 1 يونيو، على كل المناطق.

وأوضحت الأرصاد في بيانها أن كل المناطق ستشهد انخفاض درجة الحرارة بين درجتين أو ثلاث، على عكس الأيام الماضية، كما يسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجة البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، غائم على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتشهد مناطق القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد طقسا حارا نهارا، مائلا للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وخلال ساعات الليل يشهد شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى طقسا لطيفا، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وبداية من غد الأربعاء ستنكسر الحرارة نسبيًا.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 1 يوينو 2022 في مصر على النحو التالي:

القاهرة 34-21

الإسكندرية 29-21

وادي النطرون 34-20

طنطا 33-21

شبين الكوم 34-21

دمنهور 30-20

بلطيم 29-21

مطروح 27-20

السلوم 28-19

سيوة 35-19

بورسعيد 30-20

دمياط 29-21

الزقازيق 35-21

المنصورة 33-20

الإسماعيلية 35-19

السويس 35-20

العريش 30-19

رفح 29-19

رأس سدر 34-21

نخل 34-13

نويبع 36-23

طابا 34-22

كاترين 31-13

الطور 33-23

شرم الشيخ 37-27

الغردقة 36-26

مرسى علم 37-25

الفيوم 35-23

بني سويف 35-22

المنيا 35-22

أسيوط 36-23

سوهاج 37-24

قنا 38-25

الأقصر 41-25

أسوان 41-26

إدفو 42-26

أبو سمبل 42-26

الوادي الجديد 40-26

شلاتين 36-26

أبو رماد 35-24

حلايب 32-28

رأس حدربة 31-26