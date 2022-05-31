نائب محافظ القاهرة توجه بسرعة الانتهاء من تطوير شارع الأشراف

أعلنت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة وضعت مسار آل البيت على خريطة المناطق التاريخية التي يجب إنهاء جميع معوقات تطويرها، وجاء ذلك خلال اجتماع نائب المحافظ بعدد من القيادات لبحث تطوير شارع الأشراف بالخليفة، ووجهت بسرعة معدلات الإنجاز بالشارع ضمن إحياء مسارات مزارات آل البيت، والالتزام بالمخطط الشامل ليعيد قبلة المريدين لمكانته الدينية والأثرية.

خطة تطوير شارع الأشراف

وأكدت نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، تكثيف اللقاءات والمتابعات الميدانية لشارع الأشراف؛ لمناقشة تطوير مسار آل البيت، والإسراع في خطة التطوير ومتابعة الموقف التنفيذي وما يستجد من أعمال بالتزامن مع تطوير المقامات وأضرحة آل البيت والتطوير الشامل لكافة الخدمات والمرافق والعقارات بمحيط المسار الذي يقع بنطاق حي الخليفة ويحتوي على عدد هائل من أضرحة آل البيت.

وأضافت نائب المحافظ، أن أعمال التطوير تهدف إلى ربط المزارات ببعضها البعض من خلال رحلات نقل الزوار والمريدين لأشهر أضرحة آل البيت، من خلال رحلة العبور بشارع الأشراف، الذي يعد قبلة عشاق آل البيت، ويشهد إقبالا كبيرا من المواطنين القادمين من شتى محافظات مصر.

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية خلال الاجتماع بإعداد جدول زمني لمتابعة الأعمال المنفذة بالمشروع، والإسراع في الانتهاء منها مع إعداد تقارير تفصيلية لما تم إنجازه على الطبيعة.

كما وجهت رئيس حي السيدة زينب، بمتابعة كافة أعمال رفع كفاءة ودهانات المباني التي تدخل في نطاق الحي، ومنها سور مستشفى مغربي ومركز الشباب وطلائها بلون موحد للعمارات التي تم الانتهاء منها بالتنسيق مع مقاول الأعمال.

طلاء العقارات وإنهاء أعمال الصرف الصحي

وأكدت ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال، واستكمال طلاء العقارات بشارع الأشراف، والإسراع في الانتهاء بالكامل من تطوير المرحلة الأولى، والممتدة من ميدان السيدة نفيسة حتى ضريح ابن سيرين خلال الأسبوع الأول من يونيو المقبل إلى جانب متابعة الأعمال بالمرحلة الثانية من شارع الأشراف.

كما شددت على ضرورة الانتهاء من أعمال الصرف الصحي القائمة إلى جانب سرعة المعاينة لإدخال خط الغاز الطبيعي وفقا لمسار الخط مع سرعة استخراج تصاريح الحفر اللازمة لإنهاء أعمال الغاز بالشارع خلال منتصف يونيو؛ تمهيدا لتركيب الأرضيات والأرصفة بعد إدخال ورفع كفاءة كافة المرافق.

ووجهت نائب المحافظ بضرورة السعى والعمل على قدم وساق لإتمام تنفيذ جميع مراحل المشروع وتذليل أي عقبات من شأنها تعطيل تنفيذ التطوير بمسار آل البيت الذي يربط بين مساجد السيدة «زينب ونفيسة وعائشة»، مرورا بباقي مزارات آل البيت بشارع الخليفة، وأيضا بآثار تاريخية هامة مثل «مسجد ابن طولون ومتحف جاير اندرسون، مرورا بقبة شجرة الدر، وكذلك منتزه الخليفة التراثي البيئي».

الجدير بالذكر أن شارع الأشراف من أبرز الشوارع التي تضم مقامات آل البيت الذي يحضر إليه الزوار من كل مكان من أجل زيارة أضرحة ومقامات آل البيت، الذي يبدأ من مسجد السيدة نفيسة وينتهي عند مسجد السيدة زينب، وتم التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في دعم هذا المشروع المهم.