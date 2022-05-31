فاعلو الخير يقدمون جهاز تحليل «غازات الدم» لمستشفي قلين.. والتكلفة تصل 240 ألف جنيه

قدمت جمعية غراس للأعمال الخيرية، جهاز تحليل غازات الدم، لمستشفي قلين بمحافظة كفر الشيخ، وجرى تجميع تكلفة الجهاز التي وصلت 240 ألف جنيه من فاعلي الخير، رغبة منهم في التخفيف عن المرضي ودعم المستشفي.

توفير جهاز غازات الدم الشرياني مستشفي قلين بكفر الشيخ

وقال عبد الرحمن أحمد شحاتة، المدير التنفيذي لجمعية غراس للأعمال الخيرية، إن الجميعة دشنت مبادرة لجمع ثمن سعر جهاز تحليل غازات الدم، بعد التعرف علي احتياجات مستشفي قلين في كفر الشيخ، وتم التواصل مع الشركة وتوفير الجهاز.

وأضاف «شحاته» لـ«الوطن»، أن جهاز تحليل غازات الدم يدعم إمكانيات مستشفي قلين بكفر الشيخ التي تخدم أهالي المحافظة بالمجان، خاصة مرضي الجهاز التنفسي.

إمكانيات جهاز تحليل غازات الدم الشرياني

ويعمل جهاز تحليل غازات الدم الشرياني على قياس مستويات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الدم الشرياني، إضافة إلى تحديد الحموضة في الدم، حيث تعد مستوياتُ الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، والحموضة، من المؤشرات المهمّة للوظيفة الرئوية، لأنها تشير إلى مدى عمل الرئتين في نقل الأكسجين للدَّم وإخراج غاز ثاني أكسيد الكربون منه.

ويساعد جهاز غازات الدم الشرياني، في الإشارة إلى وجود الاختلالات في مستويات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون ودرجة الحموضة في الدم، ما يشير إلى وجود حالات طبية معينة قد تشمل «فشل كلوي، وسكتة قلبية، ومرض السكري غير المنضبط، ونزيف، وتسمم كيميائي».