27 يونيو الحكم على 7 اقتلعوا عين مزارع وقتلوه بسبب الثأر بالفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بالدائرة الرابعة، برئاسة المستشار حسن دياب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وأشرف عبدالغفور محمد، وإسلام خليل إبراهيم، ووكيل نيابة أحمد محمد زغلول، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بحجز قضية 7 متهمين قتلوا جارهم واقتلعوا عينه، للنطق بالحكم، وحددوا جلسة 27 يونيو للنطق بالحكم عليهم.

المحكمة استمعت لمرافعة دفاع المتهمين

وكانت هيئة المحكمة قد استمعت اليوم لمحامي الدفاع عن المتهمين.

اقتلعوا عينه وقتلوه

تعود تفاصيل القضية رقم 12828 جنايات مركز إطسا لسنة 2021 والمقيدة برقم 1792 كلي الفيوم، إلى تاريخ 22 يوليو المُنقضي، حينما أنهى 7 أشخاص من عائلة حياة مزارع بعدما اقتلعوا عينه اليسرى انتقاماً منه أخذاً بالثأر.

انتظروه وترصدوا له وهجموا عليه

وكان المتهمين قد انتظروا المجني عليه في مكان تأكدوا من عبوره منه يوميًا خلال ذهابه للأرض الزراعية، وانقضوا عليه وأبرحوه ضربًا، ثم اقتلعوا عينه وقتلوه بطريقة بشعة مستخدمين خطاف البنجر.

قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بالإضافة إلى حيازة أسلحة بدون مسوغ قانوني.

أسماء المتهمين في الواقعة

والمتهمين هم عبد الله ع ع «محبوس»، 28 سنة، وعلي ع ع، 41 سنة، محبوس، وعبدالعليم ع ع، هارب، وأحمد ع م ، هارب، وحسام ع م ، هارب، وأحمد م م ، هارب، ومحمد م أ ، هارب.