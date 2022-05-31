مدبولي: لم يكن لدينا في 2014 و2015 بنية أساسية لمضاعفة الصادرات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية في عامي 2014 و2015 لم تكن أبدًا تستطيع أن تتحدث عن التحرك لمضاعفة الصادرات وتحقيق حلم الـ100 مليار دولار في خلال سنوات طويلة من الصادرات، بدون أن يوجد شبكة كهرباء كافية، وبدون وجود الغاز الطبيعي الذي يُعد مدخلا أساسيا في كل المنتجات الصناعية، وبدون وجود مياه شرب وصرف صناعي للمصانع في مصر.

الغاز الطبيعي مدخل أساسي في كل المنتجات الصناعية

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، منذ قليل: «هل يمكن أعمل الكلام ده كله من غير شبكة طرق تؤدي إلى المناطق الصناعية الجديدة اللي عاوز أعمل فيها المشروعات دي، أو بدون شبكة موانئ بحرية وموانئ جافة عشان تحرك حجم الإنتاج ويتم دخول المدخلات من خلالها، وكذلك تخرج المخرجات الخاصة بالصناعة، هل ينفع أعمل الكلام ده بدون مناطق لوجستية تنشئ في إطار متكامل».