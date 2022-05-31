«الدفاع الروسية»: اكتشفنا 152 جثة ملغمة في آزوفستال وسنسلمها إلى ذويهم

قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها عثرت على شاحنة محملة بجثث ملغمة في مصنع آزوفستال بمدينة ماريوبول الساحلية التي حاصرتها القوات الروسية لأسابيع، وانتهت بقيام القوات الأوكرانية المحاصرة بتسليم أنفسهم.

جثث ملغمة

وأضافت الوزارة أنَّ قوات الجيش الروسي، عثرت في آزوفستال على شاحنة محملة بجثث 152 مقاتلاً وتحتها 4 عبوات ناسفة وألغام، بحسب ما نقله موقع قناة العربية.

أوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم، أنَّ القوات الأوركرانية التي سلمت نفسها للقوات الروسية، اعترفت أنها تلقت تعليمات من كييف بضرورة تلغيم الجثث المتروكة في آزوفستال، بهدف توجيه مزيد من الاتهامات إلى للجانب الروسي، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وأرجعت وزارة الدفاع الروسية سبب قيام أوكرانيا بتلغيم الجثث إلى هدفين، الأول إلحاق الضرر بالقوات الروسية أثناء سيطرتها على المدين، والثاني التخلص من الجثث ومحو أي أثر لهوية القتلى لينضموا إلى قائمة المفقودين، حتى تتجنب أوكرانيا دفع تعويضات لذويهم، بحسب بيان وزارة الدفاع.

تسليم الجثث لذويهم

وأكّدت القوات الروسية أنها تخطط لتسليم تلك الجثث التي عثر عليها في أزوفستال إلى الجانب الأوكراني في المستقبل القريب، وكانت القوات الروسية أعلنت سيطرتها على مصنع آزوفستال الأوركراني في مايو الجاري، بعدما استسلمت القوات الأوكرانية في مايو الجاري

ورغم تأكّيدات الجانب الروسي بأن أسرى مصنع آزوفستال سيتم معاملتهم وفقاً للقانون إلا أن مصيرهم غير معروف حتى هذه اللحظة، وسط تخوفات من الجانب الأوكراني بإمكانية تعرضهم للإعدام وخاصة بعد إعلان لجنة التحقيق الروسية أن أغلب القوات تتنمي إلى كتيبة آزوف التي وصفها الجانب الأوكراني أكثر من مرة بأنهم نازيون ومتطرفون.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الرابع على التوالي، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قيام بلاده بسن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، بهدف حماية المدنين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتمّ بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.