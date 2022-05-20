الدفاع الروسية تعلن السيطرة على مصنع آزوفستال بالكامل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، سيطرة قواتها بشكل كامل على جميع منشآت مصنع آزوفستال، في مدينة ماريوبول الاستراتيجية، حيث تحصن مسلحو كتيبة آزوف الذين تتهمهم روسيا بأنهم «نازيون متطرفون».

الدفاع الروسية: المنشآت السرية لمصنع آزوفستال تحت سيطرة قواتنا

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف: «أصبحت المنشآت السرية للمشروع، التي كان يختبئ فيها المسلحون من كتيبة آزوف الأوكرانية المتطرفة تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية»، وذلك حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وأضاف: «منذ 16 مايو الجاري، ألقى 2439 من النازيين الأوكرانيين من (آزوف) وجنود القوات المسلحة الأوكرانية أسلحتهم واستسلموا، مشيرا إلى أن آخر مجموعة منهم، وتقدر بـ531 مسلحا، استسلمت اليوم الجمعة».

الدفاع الروسية: إخراج قائد النازيين من المصنع في سيارة مصفحة

وتابع: «جرى إخراج ما يسمى بقائد النازيين (آزوف) من أراضي المصنع في سيارة مصفحة خاصة، بسبب رغبة سكان ماريوبول في معاقبته على العديد من الجرائم»، حسب قوله.

وأبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالانتهاء من عملية التحرير الكامل للمصنع ومدينة ماريوبول من المسلحين الأوكرانيين.

زيلينسكي: مقاتلو آزوفستال تلقوا أوامر واضحة بإمكانية خروجهم

جاء ذلك في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن مقاتلي مصنع آزوفستال، تلقوا أوامر واضحة بإمكانية خروجهم وإنقاذ حياتهم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سيجري إخراج المقاتلين المتبقين في آزوفستال خلال الأيام المقبلة، حسبما نقلت «العربية» في نبأ عاجل.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد نفت أن يكون خروج المقاتلين الأوكرانيين من مصنع أزوفستال، جرى بناء على أي اتفاق مع كييف، مؤكدة أنهم استسلموا فقط.