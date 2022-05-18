سلطات الدونيستك: القيادات العليا للقوات الأوكرانية مازالت في آزوفستال

أعلنت سلطات دونيتسك الشعبية، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن القيادات العليا للمجندين الأوكرانيين المحاصرين في مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية لم تخرج بعد ولم تستسلم، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت اليوم في بيان لها، أن عدد القوات الأوكرانية التي استسلمت منذ الاثنين الماضي وصل 959 مسلحا من بينهم 80 جريحاً، لافتة إلى أنه تم وضع 51 منهم في مستشفى نوفوازوفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية لتلقي العلاج.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ84 على التوالي، منذ إعلان الرئيس فلاديمير بوتين، قيام بلاده بشن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية .