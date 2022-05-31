مدبولي: لدينا مجمعات صناعية جاهزة ومتاحة للمستثمرين الصغار والكبار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ إنشاء موانئ بحرية وجافة مع مناطق لوجستية أمر مهم للغاية، وهو ما يُطلق عليه البنية الأساسية، لخلق صناعة حقيقية تساعد الصناعة المصرية على الانطلاق.

مصر تستطيع بالصناعة

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، قبل قليل: «لم يكن أي كيان آخر غير الدولة في مصر لإنجار هذا الأمر، وكان يجب أن تدخل الدولة بمليارات الجنيهات لخلق هذه البنية الأساسية».

إنشاء موانئ بحرية وجافة مع مناطق لوجستية أمر هام للغاية

وتابع مدبولي: «البنية التحتية دي هي اللي خلتنا النهاردة قاعدين نتكلم إحنا ممكن نعمل كذا ولا لآ، أه قادرين نعمل كل حاجة، عندنا الطاقة الكهربائية اللي تخلينا نغطي المصانع، عندنا مجمعات صناعية جاهزة لو حب أي مستثمر كبير أو صغير يدخل وطلب يشتغل، والأماكن جاهزة».