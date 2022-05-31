السجن 5 سنوات لمتهم وبراءة 9 آخرين في قضية سرقة مزرعة شقيق يوسف والي

قضت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الثلاثاء، الموافق 31 من مايو 2022، برئاسة المستشار حسن دياب محمد، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وأشرف عبدالغفور محمد، وإسلام خليل إبراهيم، ووكيل نيابة أحمد محمد زغلول، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، وذلك في القضية رقم 5044 لسنة 2018 جنايات يوسف الصديق والمُقيدة برقم 882 لسنة 2018 كلي الفيوم، ببراءة 9 متهمين «من الأول للتاسع»، وسجن العاشر 5 سنوات مع الشغل وغرامة 500 ألف جنيه، وذلك في قضية سرقة مزرعة أمين والي، مهندس معماري، شقيق الدكتور الراحل يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق.

تفاصيل القضية

القضية متهم فيها 10 أشخاص بسرقة الأشجار المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم، أمين وشريف وهدي حسن أمين والي، وكان ذلك ليلاً حال كونهم محررين لأسلحة نارية وبيضاء - قطعوا واتلفوا أشجار نباتية مغروسة ومثمرة وهي أشجار العنب، وكان ذلك ليلاً حال كونهم محررين لأسلحة نارية وبيضاء، إلى جانب اتهامات أخرى.

وتبينّ أيضًا أن المتهمين في القضية كل من: «أحمد.م.ع.ا.إ، مخلي سبيل، 38 سنة، بدون عمل مقيم طهما، من مركز العياط، محافظة الجيزة، ومحمد.س.ج.س.مخلي سبيله، 23 سنة، بدون عمل، مقيم طهما، مركز العياط - محافظة الجيزة، و إسلام.ج.م.أ، مخلي سبيله، 27 سنة، دبلوم صنایع، مقيم طهما مركز العياط - محافظة الجيزة، وروماني.م.غ، مخلي سبيله، 30 سنة، البدرشين محافظة الجيزة، ومحمد.ع.م.ا، مخلي سبيله، 42 سنة، البدرشين محافظة الجيزة رقم قومي، ومحمد.م.ع.ا.ح، مخلي سبيله من يوسف الصديق، الفيوم، لا يحمل تحقيق شخصية، 38 سنة، سائق والي ميزار، عبد الخالق.ر.ع.ع.ع.ا، محبوس عقب الإفراج عنه في القضية رقم 1252 لسنة 2018 إداري يوسف الصديق، 46 سنة - عامل – والي ميزار - مركز يوسف الصديق، محمد.م.م.م.، هارب، مصطفى.م.ع.ا، هارب، علي.ع.ا.ع.ع.ا، هارب».

بداية القضية

تعود تفاصيل القضية، إلى 13 سبتمر 2018، عندما تلقت شرطة النجدة بلاغًا من المهندس أمين حسن والي، مقيم بالدقي، بتلقيه اتصالاً هاتفيًا من موظف بالشركة المسؤولة عن الأرض وهي ملكه، بالتعدي على الأرض الزراعية، ومتهم فيها كالتالي: حسب التحريات التي أجراها رجال المباحث بمركز شرطة يوسف الصديق، والمتهمون من الأول إلى التاسع سرقوا الأشجار المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم: أمين وشريف وهدى حسن أمين والي، وكان ذلك ليلاً حال كونهم محررين لأسلحة نارية وبيضاء، وقطعوا وأتلفوا أشجارًا نباتية مغروسة ومثمرة وهي «أشجار العنب»، وكان ذلك ليلاً حال كونهم محررين لأسلحة نارية وبيضاء.

تحريات القضية

وكشفت التحريات، أن المتهمين حازوا بواسطة المتهم الثامن سلاحًا ناريًا غير مششخن «بندقية خرطوش»، بغير ترخيص، وحازوا بواسطة المتهم الثامن ذخيرة مما تستعمل على السلاح الناري سالف الذكر بغير ترخيص، ودخلوا عقارًا في حيازة آخر بقصد ارتكاب جريمة بأن دخلوا الأرض الزراعية المملوكة للمجني عليهم بقصد ارتكاب الجرائم سالفة الذكر حال كونهم أكثر من شخصين يحمل أحدهم سلاحًا ناريًا «بندقية خرطوش» .

وأيضًا أشارت التحريات، إلى أن المتهم الثامن، أحرز سلاحًا ناريًا غير مششخن «بندقية خرطوش»، بغير ترخيص، وأحرز ذخيرة مما تستعمل على السلاح الناري سالف الذكر بغير ترخيص، والمتهم العاشر، اشترك بطريق التحريض والاتفاق مع المتهمين من الأول إلى التاسع في ارتكاب الجرائم محل التهم السابقة، بأن حرضهم وأتفق معهم على ارتكابها فوقعت تلك الجرائم بناء على هذا التحريض وذلك بالاتفاق على النحو المبين بالأوراق، المتهمان الأول والرابع، أحرزا بغير مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية سلاحًا أبيضًا «منشار».