شاب يتخلص من حياته شنقا في الدقهلية بعد مروره بأزمة نفسية

أقدم شاب بمحافظة الدقهلية على التخلص من حياته شنقا في مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، نتيجة المرور بحالة نفسية سيئة، واكتشف الأهالي وفاته وجرى نقله إلى مستشفى المطرية المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تبلغ لمأمور مركز شرطة المطرية من إدارة شرطة النجدة ببلاغ الأهالي بالعثور على جثة شاب مشنوقا داخل شقته في مدينة المطرية.

ورود بلاغ لمركز المطرية بشنق شاب لنفسه داخل بيته

انتقل مأمور ومركز شرطة المطرية إلي مكان الواقعة وتبين وجود جثة «أحمد م. أ.»، 19سنة، من مدينة المطرية، ونقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى المطرية المركزي.

نقل جثة الشاب لمستشفى المطرية تحت تصرف النيابة العامة

وبالفحص تبين أن الشاب كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة وأعد لنفسه مشنقة في منزله وشنق نفسه.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1204 اداري مركز شرطة المطرية لسنة 2022وجارى العرض علي النيابة العامة.

إقدام ربة منزل على إنهاء حياتها لسب خطيبة ابنها لها

ومن جهة أخرى أقدمت ربة منزل في محافظة الدقهلية، على التخلص من حياتها، عن طريق تناول 3 أشرطة متنوعة من الأدوية الطبية، وذلك بعد سوء حالتها النفسية بعد قيام خطيبة ابنها بسبّها وشتمها ولم يتحرك ابنها أو يبدي اعتراضا على ما فعلته خطيبته معها، وجرى نقلها إلى مستشفى منية النصر المركزي لإنقاذ حياتها وعلاجها ووضعها تحت الملاحظة الطبية بقسم الباطنة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.