انتهت عملية التصحيح والرصد والمتابعة لأوراق امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الفيوم، فيما بدأ المصححون العمل في رفع الدرجات للطلاب الذين حصلوا على أقل من نصف الدرجة بدرجات بسيطة، تمهيداً للإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس، من خلال موقع مديرية التربية والتعليم، عقب اعتمادها من الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وإعلان أسماء أوائل الشهادة الإعدادية، ليفرح المجتهدون بتفوقهم، ويحدد الجميع مصائرهم، سواء من خلال الالتحاق بالتعليم الثانوي، أو التعليم الفني بمختلف أنواعه، أو التمريض.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الفيوم

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في تصريحات لـ«الوطن» إنّه سيتم الإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس، يوم الخميس المُقبل، عقب الانتهاء من رفع الدرجات المتوسطة بواسطة الرأفة، مؤكداً أنّ عملية التصحيح انتهت تماماً، كما انتهت عملية الرصد والمراجعة.

رابط الحصول على نتيجة الإعدادية 2022

وأشار المصدر إلى أنّه تم تخصيص رابط على موقع مديرية التربية والتعليم محافظة الفيوم، لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 من خلال الرابط التالي بالضغط هنـــــا، موضحاً أنّه ما إن يدخل الطالب أو ولي أمره الاسم ورقم الجلوس ستظهر له النتيجة فوراً، والتي تضم المجموع الكلي، بالإضافة إلى بيان مفصل بالدرجات في كل مادة.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

ولفت المصدر إلى أنّه سيتم تقديم نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 إلى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لاعتمادها مساء الخميس، ثم يتم إعلان أسماء الطلاب الأوائل، كما سيتم إتاحة النتيجة عبر رابط مديرية التربية والتعليم، فيما سيتم توزيعها ثاني يوم في المدارس المختلفة.