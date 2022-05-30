يترقب أهالي محافظة الفيوم الإعلان عن درجات الشهادة الإعدادية بفارغ الصبر، ليحددوا مستقبل أبنائهم، وبماذا سيلتحقون هل التعليم الثانوي العام أو التمريض أو التعليم الفني، حيث تصدرت عبارة نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم 2022 برقم الجلوس، محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، خصوصاً بعدما ازداد قلق وتوتر الأسر والطلاب عقب ظهور النتيجة في عدة محافظات أخرى وعدم ظهورها حتى الآن، متسائلين عن موعد اعتماد النتيجة من محافظ الفيوم، وإعلان أسماء الأوائل، ومن ثم ظهور النتيجة العامة.

موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي

وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ "الوطن" أنّ ساعات قليلة تفصلنا عن الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم 2022 برقم الجلوس، موضحاً أنّ المصححين انتهوا من أعمال التصحيح، وأيضاً أنهوا أعمال الرصد والمتابعة، ولكنهم يعملون الآن في "الرفع"، وهو الخاص برفع درجات الطلاب الذين رسبوا في بعض المواد بفارق نصف أو درجة عن درجة النجاح.

إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي

وأشار المصدر إلى أنّه سيتم تقديم النتيجة للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم يوم الخميس المقبل لاعتمادها، حتى يتم إعلان أسماء الأوائل، وعقب ذلك يتمكن جميع الطلاب وأولياء أمورهم من معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم 2022 برقم الجلوس، من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم.

بدائل مختلفة للثانوية العامة بالفيوم

وتنتشر العديد من البدائل المختلفة للثانوية العامة بمحافظة الفيوم، والتي يمكن أن يلتحق بها الطلاب في حالة عدم تمكنهم من الحصول على مجموع يمكنهم من الالتحاق بها، أبرزها مدارس التمريض، والثانوية الصناعية المتقدمة نظام الـ 5 سنوات، والثانوية الفندقية، والتي سيتحدد الحد الأدنى للقبول بها، عقب ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم 2022.