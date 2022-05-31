قائمة مدارس ما بعد الإعدادية 2022-2023.. اتعلم وخد فلوس واضمن وظيفة

قائمة مدارس بعد الإعدادية 2022/2023، لا تزال محور بحث العديد من أولياء أمور الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021- 2022، الراغبين في الابتعاد بأبنائهم عن مدارس الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل.

قائمة مدارس بعد الإعدادية 2022/2023.. وظيفة ومرتب مجزي

ويستهدف أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية، البحث عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد الإعدادية خاصة وأن شعارها التعليم وضمان الوظيفة مع المرتب المجزي، وهذه الميزة لا توفرها المدارس الثانوية التي تحتاج من الطالب إلى التركيز والاستعداد للتقييم الجديد الذي يقيس الفهم ونواتج التعلم للحصول على مجموع عال يؤهل الطالب للالتحاق بكلية مرموقة.

التكنولوجيا التطبيقية مدارس بعد الإعدادية 2022/2023 بديل الثانوية

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية قائمة مدارس بعد الإعدادية 2022/2023 بديل للثانوية العامة وهي كالتالي:-

1. مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنوفية.

2. مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السلام، بمحافظة القاهرة.

3. مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان، بمحافظة القاهرة.

4. مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

5. مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات، بمحافظة القاهرة.

6. الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

7. مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية.

8. مدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية.

9. مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القليوبية.

10 مدرسة «أي-تك» للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

11. مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

12. مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة بورسعيد.

13. مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.

14. مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

15. مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

16. مدرسة «HST» للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

17. مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

18. مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة بورسعيد.

19. مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.

20. مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الدقهلية.

21. مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

22. مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.

23. مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الإسكندرية.

24. مدرسة مدحت السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية.

25. مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

26. مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.

27. مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا.

28. مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة السويس.

29. مدرسة «MCV» للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية.

30. مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة أسيوط.

31. مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.

32. مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الإسكندرية.

33. مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا.

34. مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا.

35. مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية.

36. مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا.