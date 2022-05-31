تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2022.. الشروط والأوراق

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2022 والشروط والأوراق المطلوبة، ويبدأ التقديم إلكترونيًا بداية من غدٍ، 1 يونيو إلى 30 يونيو 2022، على بوابة مركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه حال تعسر ولي الأمر في التقديم إلكترونيًا على موقع الوزارة، يتوجه للمدرسة ويقوم مسؤول وحدة المعلومات المدرسية بمساعدة ولي الأمور والتسجيل له على موقع الوزارة، بعد الإطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

ضوابط وشروط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم، ضوابط وشروط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2022 وهي كالتالي:-

- أن يكون سن الطفل المتقدم للصف الأول الابتدائي لا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات.

- المديريات التعليمية مسئولة عن التنسيق بكل محافظة وفقاً للكثافة بها وظروفها.

- سن القبول والموقع الجغرافي من شروط التقديم.

- تحديد الموقع الجغرافي من خلال بطاقة الرقم القومي وإيصال الكهرباء.

- يسجل ولي الأمر ثلاث رغبات على الأقل ولا يزيد عن خمس رغبات.

- في حالة قبول الطالب في أكثر من مدرسة يقوم ولي الأمر باختيار المدرسة.

- تشكيل لجان لاستلام الملف الورقي للطلاب المقبولين بالصف الأول الابتدائي من أولياء الأمور.

- بالنسبة للطلاب الوافدين تقدم أوراق الالتحاق بالإدارة التعليمية، وتقوم بتسجيل بيانات الطلاب الذين تم قبولهم بعد مراجعة المستندات الخاصة بالطلاب.

الأوراق المطلوبة بالملف الورقي بعد إعلان نتيجة القبول

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية الأوراق المطلوبة بالملف الورقي بعد إعلان نتيجة القبول المبدئي على موقع الوزارة وهي كالتالي:-

- ملف تقديم كامل

- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة.

- عدد 4 صور شخصية للطالب

- صورتين من البطاقة الشخصية لولي الأمر

- شهادة صحية للطالب .

- إحضار صورة من الوصاية إذا كان ولي الأمر غير الأب.