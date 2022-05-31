«تعليم الكبار»: نستهدف القضاء على الأمية في 1409 قرى بالمحافظات

أكدت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، أن الهيئة نجحت في القضاء على نسبة كبيرة من محو الأمية، منذ انطلاق المبادرة الرئاسية لمشروع حياة كريمة في المؤتمر الوطني السابع للشباب للقضاء على الفقر في القرى الأكثر احتياجًا، بجانب كونها اشتملت على جميع قطاعات الدولة للمشاركة والمساهمة كل في نطاقه؛ لتحسين الحياة المعيشية للمواطن المصري وتوفير الخدمات الأساسية له.

خطة للقضاء على الأمية

وأشارت الهيئة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه تم إتاحة فرص العمل بتلك القرى في وضع خطة للقضاء على الأمية بهذه القرى بالشراكة مع جميع قطاعات الدولة حكومية وأهلية وخاصة، مستندين ومسترشدين بالقانون (8) لسنة 1991، وما يتضمنه من مواد تعظم وتفعل دور الهيئة في هذا الصدد؛ لتصبح مبادرة حياة كريمة واقعا ملموسًا.

عدد فصول قرى حياة كريمة

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه خلال المدة من عام 2020 حتى 31/3/2022، تم استهداف عدد 279708 دارسين بالفصول بجميع قرى حياة كريمة البالغ تعدادها 1409 قرى، وتم محو أمية نحو 214509 دارسين ناجحين، في 20 محافظة بإجمالي 51 مركزا إداريا بنسبة 76.69%.