مزاد علني لبيع سيارات جمارك مطار القاهرة الإثنين المقبل

تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية جلسة مزاد علني يوم الإثنين الموافق لـ30 مايو الحالي، بقاعة النادي المصري القاهري بجوار حديقة الفسطاط بوسط القاهرة لبيع 61 لوط سيارات ولوط مواتير واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.

ووفقاً للموقع الرسمي لـ«الخدمات الحكومية» التابعة لوزارة المالية على الإنترنت، أشار إلى أن السيارات المدرجة ضمن مزاد الإثنين من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج ماركات وموديلات وطرازات متنوعة ومختلفة.

أنواع الماركات

ولفتت «الخدمات الحكومية» إلى أن السيارات تتنوع بين ماركات مرسيدس وBMW وشيفرولية وتويوتا وهيونداي وأودي وفولكس وكرايسلر وكيا ودايو وكاديلاك وGMC وانفنتي وجيب ومتسوبيشي وجراند شيروكي وسيارة مكنسة لجمع القمامة وفولفو وفورد ميكروباص بالإضافة إلى عدد من المواتير.

وتتيح «الخدمات الحكومية» إمكانية معاينة السيارات بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها «التجار» ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

البيع وفقا لأحكام القانون

وأوضحت أن البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده ودون عموله.

وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة، مشددة على كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط يتم دفع وصـل تأمين قبل البدء في التزايد علـى اللـوط الثاني ويتم وضـع وصـل تـامين لـكـل لـوط علـى حـده وإلا لـم يؤخـذ منه عطـاء.