«الخدمات الحكومية» تبيع 120 سيارة في مزاد علني الأحد

تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية، جلسة مزاد علني في تمام الساعة العاشرة من صباح الأحد المقبل، لبيع 120 سيارة مملوكة لجهات حكومية من ماركات وطرازات متنوعة سيارات من ماركات وطرازات مختلفة، مملوكة لجهات حكومية، بمقر الصالة المغطاة بنادي مدينة نصر الرياضي بالقاهرة.

ووفقا للموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للخدمات الحكومية، التي تتبع وزارة المالية، تتنوع السيارات المدرجة للعرض في جلسة مزاد الأحد المقبل، بين 7 سيارات تتنوع بين أتوبيس مرسيدس وسكودا أوكتافيا وأودي وميتسوبيشي لانسر وهوندا وشيفروليه من موديلات تبدأ من عام 1989 حتى عام 2010.

عرض 48 سيارة تويوتا في المزاد

وبحسب الموقع الرسمي لـ«الخدمات الحكومية»، سيجر عرض 48 سيارة تويوتا «كورولا- ياريس- نصف نقل 1كابينة- فان- ميني باص»، موديلات تبدأ من 1994 وحتى عام 2013 إلى جانب 40 سيارة بيجو طراز 308 و406 و407 موديلات من عام 2001، وحتى عام 2011.

كما تعرض «الخدمات الحكومية» داخل المزاد 10 سيارات ماركتي سانديرو وميجان، موديلات تبدأ من عام 2008 وحتى 2019 إلى جانب 5 سيارات فولكس (بورا- جيتا) موديلات تبدأ من 2009، حتى عام 2010، بالإضافة إلى 5 سيارات ماركة فورد نصف نقل 1 كابينة، موديلات 2010 وأخيرا 5 سيارات ماركة نيسان ميني باص، نصف نقل 2 كابينة موديلات 2010 و2013.

10 آلاف جنيه تأمين مؤقت

واشترطت «الخدمات الحكومية»، إحدى هيئات وزارة المالية شراء كراسة شروط لدخول جلسة مزاد الأحد المقبل الموافق لـ29 مايو الجاري، التي تصل قيمتها بنحو 400 جنيه، وتباع كراسة الشروط في مبنى الهيئة الكائن بحي الدقي، بينما اشترطت دفع قيمة تأمين مؤقت قدره 10 آلاف جنيه كشرط أساسي لحضور جلسة المزاد العلني، يمكن استردادها عقب انتهاء الجلسة مباشرة، في حالة عدم رسو المزاد على صاحب التأمين المؤقت.