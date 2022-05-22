شعبة موزعي السيارات: «بعض الوكلاء معندهمش عربيات لنهاية السنة»

قال الدكتور نور الدين درويش، نائب رئيس الشعبة العامة لوكلاء وموزعي تجار السيارات، إن قرارات جهاز حماية المستهلك الأخيرة لم ترضِ فئة كبيرة من موزعي السيارات بالرغم من تحديد الجهاز سياسة عادلة للحفاظ على حقوق العملاء، «نرجو أن القرارات الداخلية تخف شوية علشان نقدر نتحمل القرارات الخارجية، وفيه بعض الوكلاء معندهمش عربيات لحد نهاية السنة».

درويش: الشعبة كانت تستهدف استيراد 700 ألف سيارة خلال عام 2020

وأضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الشعبة كانت تستهدف استيراد 700 ألف سيارة خلال عام 2020، وهو الحد الطبيعي للمستهلك المصري، ولكن وحتى الآن لم تتجاوز الشعبة استيراد 150 ألف سيارة فقط من السيارات الجديدة، «فيه نقص كبير في السيارات بسبب كورونا وما أثرت عليه من إنتاج المصانع، ونقص الشرائح الإلكترونية، الحرب الاقتصادية العالمية الموجودة حاليا».

درويش: اللوجيستيات الخاصة بالنقل قد تأثرت وبشدة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

واستطرد: «أوكرانيا كانت بتمد أوروبا بـ60% من بعض مكونات السيارات وبعد الحرب توقف هذا، علاوة على أن اللوجيستيات الخاصة بالنقل قد تأثرت وبشدة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ودلوقتي بقى عندنا مشكلة في تواجد البضاعة وليس تحديد السعر».

وأوضح أن رئيس جهاز حماية المستهلك قد أكد على العملاء ممن قاموا بحجز السيارات قبل تاريخ 12 أبريل فسيحصلون على السيارة بالسعر الرسمي المتفق عليه من قبل، ولكن وبالنسبة لمن دفع أموال بعد ذلك التاريخ فسيحصل على إجمالي أمواله المدفوعه، وسيحصل على فائدة 18%.

وتابع: «تاجر العربيات عامل زي تاجر الدهب، ولو عنده 10 عربيات وباعهم نتيجة لتصاعد أسعار السيارات مش هيعرف يجيب سيارات أخرى، ويوما ما كانت أسعار السيارات بتهبط وساعتها التجار كانوا بينزلوا بسعر العربية بعد ما اشتروها».