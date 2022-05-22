مزاد علني لبيع سيارات مملوكة لجهات حكومية في الغربية بعد غد

تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية بعد غد، مزاد علني لبيع سيارات وموتوسيكلات تابعة لجهات حكومية بمحافظة الغربية، ضمن سلسلة المزادات الحكومية التي تنفذها الهيئة العامة للخدمات الحكومية على مدار العام.

شراء كراسة الشروط للمشاركة في المزاد

واشترطت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لـ وزارة المالية، لدخول جلسة مزاد الثلاثاء المقبل، شراء كراسة شروط المزاد العلني، والتي يبلغ قيمتها 400 جنيه، كأحد الشروط الأساسية لحضور الجلسة، موضحة أنّه يمكن شراء الكراسة، من مقر الهيئة بشارع التحرير بحي الدقي في محافظة الجيزة.

وعن مزاد الموتوسيكلات، ذكرت هيئة الخدمات الحكومية، أنّه عند شراء من عدد واحد إلى 4 موتوسيكلات، فلا يتطلب الأمر ضرورة إحضار سجل تجاري أو بطاقة ضريبية، وحال شراء 5 موتوسكيلات وأكثر، يستلزم الأمر إحضار بطاقة ضريبية لأي نشاط سواء كان تجاريا أو صناعيا أو زراعيا، إضافة إلى السجل التجاري للمنشأة.

معاينة ساحات عرض البضائع

وأشارت هيئة الخدمات الحكومية، إلى أنّه بالنسبة للسيارات المدرجة للعرض بجلسة المزاد العلني، فهي تتنوع بين سيارات ملاكي ونقل وميكروباص لماركات وطرازات مختلفة، وبعضها دون تراخيص، لافتة إلى إمكانية معاينة الساحات المعدة لعرض البضائع المخصصة لذلك، والتي يمكن الاستعلام عنها من هيئة الخدمات الحكومية عند شراء كراسة الشروط الخاصة بالمزاد العلني.

ولفتت هيئة الخدمات الحكومية، إلى أنّ سداد قيمة التأمين المؤقت بقيمة 10000 جنيه قبل بدء فعاليات جلسة المزاد العلني، شرط أساسي للمنافسة، على أن يتم استرداد قيمة التأمين عقب انتهاء الفعاليات، حال عدم الفوز في الجلسة بينما تزيد قيمة التأمين المؤقت لتصل إلى 30% من قيمة المزاد، حال الفوز بالمزاد، على أن يتم سداد باقي القيمة قبل مرور أسبوعين من تاريخ انتهاء جلية المزاد العلني.