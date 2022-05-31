نائبة بالتنسيقية تسأل «تنمية الصادرات» عن أوجه صرف الدعم

وجهت النائبة غادة علي؛ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سؤالا لمسؤولي وزارة التجارة والصناعة عما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن صرف 7.2 مليون جنيه كدعم، اعتبره الجهاز في تقرير الحساب الختامي «مصروف دون وجه حق».

مشروع موازنة الجهاز الإداري

وقالت «علي» خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة الجهاز الإداري للسنة المالية 22\23 قطاع الشؤون الاقتصادية ديوان عام وزارة التجارة والصناعة: «نحن لا ننتقد من أجل الانتقاد ولكن من الأجل الوصول للأفضل والأصلح».

بدوره أشار ممثل مركز تنمية الصادرات، إلى أن الصرف تم من المبلغ المتاح من الصندوق، وبشأن تقرير الجهاز المركزي الذي اعتير الصرف غير مستحق، أوضح أن خلال الفحص وجد الجهاز صور مستندات، فقال صرف دون وجه حق لكن جاري إعداد رد.

6 شركات مساهمة في الشحن

وبشأن عدم وجود أصول المستندات قال: «بعض الجهات لم تقدم أصول وتم التوقيع عليها (طبق الأصل)»، مشيرا إلى أن الصرف كان لمجموعة 6 شركات مساهمة في الشحن.

وعقبت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، «لا ننتقد بقدر رغبتنا في الإصلاح، ما قواعد حوكمة للمستندات وإجراءات صرف الدعم لمستحقيه من المصدرين، حتى لا تتحقق هذه الكارثة، في علامات استفهام قد يكون مكانها أماكن أخرى غير مجلس النواب».