«الأعلى للإعلام» يهنئ الإعلاميين: كنتم دائما سندا وظهيرا للدولة

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الإعلاميين، بمناسبة عيدهم الـ88، الذي جاء مع انطلاق الإذاعة المصرية في تمام الساعة السادسة من مساء يوم 31 مايو 1934، إذ انطلق صوت المذيع أحمد سالم «هنا القاهرة الإذاعة اللاسلكية الرسمية للحكومة المصرية».

نشأة الإذاعة

وقال بيان للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه بدأت الإذاعة المصرية افتتاحها بآيات من الذكر الحكيم، بصوت الشيخ محمد رفعت تلاها انطلاق صوت أم كلثوم.

وقال المجلس، إن الإعلام المصري لعب وما زال، دورا وطنيًا مهنيًا، فى تشكيل الوعي لدى أبناء الشعب المصري، ومواجهة الشائعات والأكاذيب، التي تستهدف الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الإعلام المصري كان دائما سندا وظهيرا للدولة في أشد التحديات.

الأعلى للإعلام

وأوضح المجلس، أن الإذاعة المصرية منذ نشأتها لعبت دورا كبيرا في المحيط العربي والعالمي، وكانت مواكبة لجميع الأحداث التي شهدها العالم بصفة عامة، ومصر على وجه الخصوص.

وأضاف، أن الإعلام المصري الوطني، استطاع أن يواجه الجماعات الإرهابية حتى القضاء عليها، بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن الإعلام له دور كبير وخاصة على مستوى نشر ثقافة التفاؤل بين الناس، «في ضوء ما يتم من جهود تنموية بمختلف محافظات الجمهورية من أجل الحياة الكريمة، وكذلك شرح ما يحدث من إنجازات حقيقة على أرض مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية» بحسب وصف بيان المجلس.