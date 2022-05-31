رئيس «اقتصادية النواب»: حجم الصادرات كارثي.. أين جهود الهيئة؟

وجهت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عددا من الانتقادات لهيئة تنمية الصادرات خلالها اجتماعها اليوم، فيما طالب أعضاء اللجنة، بحضور وزيرة التجارة والصناعة للجنة لمناقشة هذا الأمر، ووصف النائب أحمد سمير رئيس اللجنة، حجم صادرات مصر بالكارثة، متسائلا عن المزايا التي تقدمها الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية.

جهاز حماية المنافسة

أكد النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2022/ 2023 الخاص بوزارة التجارة والصناعة والهيئات والجهات التابعة له (جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، صندوق تنمية الصادرات، وديوان عام وزارة التجارة والصناعة)، أن هناك دولا سبقت مصر كثيرا في الصادرات، رغم أن هذه الدول لا تتمتع بما تتمتع به مصر.

منع الممارسات الاحتكارية

كما تساءل النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية، عن أعمال وجهود الهيئة العامة لتنمية الصادرات؟.

ورد علي هذا السؤال ممثل الهيئة العامة لتنمية الصادرات قائلا: «هيئة تنمية الصادرات دورها تنظيم ورش عمل للمصدرين»، والهيئة لها 13 مركزا بالمحافظات تتعامل مع المصانع ورجال الأعمال لتنمية الصادرات، مشيرا إلى إن هيئة تنمية الصادرات تقوم بعمل دراسات تهم المصدرين.