إيران تنتقد تقرير وكالة الطاقة الذرية: «غير منصف»

وصفت «طهران» تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يتهم إيران بعدم الرد على أسئلة واستفسارات الوكال بخصوص برنامجها النووي بأنه غير منصف، وقال سعيد خطيب زاده، الناطق باسم الخارجية الإيرانية، إن الاتهامات الموجهة إلى طهران غير منصفة، بحسب ما نقله موقع العربية.

وأضاف «زاده» أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يعكس حقيقة وواقع المفاوضات بين الوكالة وطهران، وردت الوكالة الدولية في تقريرها عدم وجود أي تقدم متعلق بشأن وجود مواد نووية غير معلن عنها في ثلاثة مواقع إيرانية.

وكشفت الوكالة في تقريرها الأخير، أن السلطات الإيرانية لم ترد بأي مصداقية حول الأسئلة التي تقدمت بها الوكالة لطهران منذ فترة طويلة، بخصوص وجود آثار لمادة اليورانيوم عُثر عليها متفرقة في 3 مواقع غير معلنة.

إخفاق متواصل

وقال التقرير التفصيلي للوكالة إن هناك إخفاق إيراني متواصل بشأن تقديم إجابات حول أسئلة الوكالة، لافتا إلى أن إيران لم تقدم أي تفسيرات تتسم بالمصداقية حول آثار اليورانيوم التي عثرت عليها الوكالة في أماكن متفرقة في إيران.

جدير بالذكر أن عدم وجود أي تقدم خاص بالمفاوضات النووية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد ينتج عنه نشوب خلاف دبلوماسي جديد بين إيران والغرب، وخاصة في ظل وجود اجتماع مجلس محافظي الوكالة، الذي يضم نحو 35 دولة، الأسبوع المقبل.

اتفاقية فيينا

كما أن عدم التوصل إلى اتفاق، سوف يؤدي إلى تعطيل الاتفاق النووي الموقع في فينا عام 2015، والذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب، بعد فرض عقوبات إضافية على إيران.

ويوجد العديد من المخاوف والقلق بين دول الغرب من إمكانية امتلاك طهران لأسلحة نووية أو قدرتها على إنتاج قنبلة نووية على الرغم من تصريحات إيران المتكررة أن الهدف من برنامجها النووي سلمي للغاية.