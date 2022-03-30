عاجل.. مدير «الوكالة الذرية» يصل إلى أوكرانيا لمنع كارثة نووية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصول مديرها العام رافائيل غروسي إلى أوكرانيا اليوم، بهدف التوجه المحطة الذرية الجنوبية الأوكرانية، للتأكد من أمن المنشآت النووية الأوكرانية، وتقديم المساعدة للجانب الأوكراني فيما يخص عمل المنشآت وضمان حمايتها في ظل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بحسب ما نقله موقع «روسيا اليوم».

جهود لضمان سلامة المنشآت النووية

وكتب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على صفحته الرسمية على موقع التغريدات «تويتر»: «أنا متواجد في المحطة الجنوبية الأوكرانية الذرية للقاء ممثلين عن الحكومة الأوكرانية وموظفي المحطة من أجل بدء تقديم المساعدة الفنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان أمن المنشآت النووية للبلاد».

«غروسي»: من المهم تقديم الدعم الفعال لأوكرانيا

وتابع «غروسي»: «من المهم حيوياً التواجد على الأرض لتقديم الدعم الفعال لأوكرانيا في هذه الأوقات الصعبة للغاية».

وأرجع «غروسي» السبب في حرص الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التواجد في أوكرانيا، إلى المساعدة في منع وقوع أي حوادث نووي، من شأنها التأثير على حياة وصحة المواطنيين في أوكرانيا.

جدير بالذكر أن المحطة الجنوبية الأوكرانية الذرية تقع في مدينة يوجنوأوكرايينسك في منطقة نيكولايف الأوكرانية، وهي من ضمن المحطات المسئولة عن انتاج الطاقة النووية وتم تدشينها عام 1982.