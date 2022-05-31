مدبولي للمحافظين: اضبطوا الأسعار.. ولا تتركوا مجالا للاستغلال

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه اجتماع مجلس المحافظين، منذ قليل، عن ملف مراقبة الأسعار وضبطها، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة من المحافظين لهذا الملف؛ حتى لا يكون هناك أي نوع من استغلال التجار للأزمة.

وكلف رئيس مجلس الوزراء، المحافظين، بضرورة التنسيق مع مديري الأمن لمتابعة ملف مراقبة الأسعار وضبطها.

ولفت في هذا السياق إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستمرار عمل المعارض التي تعرض السلع بأسعار مخفضة، مؤكدا ضرورة الاهتمام بتوفير الأراضي اللازمة لإقامة هذه المعارض في المحافظات، وموضحا أن الاتحاد العام للغرف التجارية حريص على استمرار هذه المعارض.